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Шестеркина признали третьей звездой дня в НХЛ

Вратаря «Рейнджерс» Шестеркина признали третьей звездой дня в НХЛ.

Источник: Derek Leung/Getty Images

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российский вратарь Игорь Шестеркин признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации.

В матче регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс» голкипер отразил 21 бросок, оформил пятый шатаут в сезоне и 20-й в карьере.

Первой звездой признан форвард «Сент-Луис Блюз» Джордан Кайру, оформивший хет-трик во встрече с «Миннесотой Уайлд» (5:1).

Второй звездой стал нападающий «Каролины Харрикейнз» Марк Янковски. Он отметился дублем в игре с «Филадельфией Флайерз» (5:0).