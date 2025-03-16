Шестеркина признали третьей звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российский вратарь Игорь Шестеркин признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации.
В матче регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс» голкипер отразил 21 бросок, оформил пятый шатаут в сезоне и 20-й в карьере.
Первой звездой признан форвард «Сент-Луис Блюз» Джордан Кайру, оформивший хет-трик во встрече с «Миннесотой Уайлд» (5:1).
Второй звездой стал нападающий «Каролины Харрикейнз» Марк Янковски. Он отметился дублем в игре с «Филадельфией Флайерз» (5:0).