Овечкин прокомментировал приближение к рекорду Гретцки

Хоккеист поблагодарил зрителей на трибунах, которые скандировали его имя. «Сейчас много людей следят за происходящим. Много внимания, это очень круто», — заявил он.
Ранее Овечкин сократил отставание от Гретцки в гонке снайперов НХЛ до семи голов. Теперь в активе 38-летнего российского форварда 887 заброшенных шайб.
После этого НХЛ обновила прогноз о сроках, когда Овечкин сможет побить бомбардирский рекорд Гретцки. При сохранении такой результативности россиянин сможет обойти рекорд Гретцки 12 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс».