Оптимистическая трагедия. «Сан-Хосе» идёт последним в НХЛ, но уверен в будущем

Однако второй этап — построение конкурентоспособной команды для выхода в плей-офф — будет самым сложным. Мы видим это на примере несчастной восточной троицы, где только в этом году «Оттава» более-менее уверенно закрепилась в зоне плей-офф. Мы видим это на примере «Чикаго», где две попытки создать взрослое окружение Бедарду провалились, а теперь по лиге идут разговоры о том, что никто Бедарда не боится. Большое количество драфт-пиков лучше всего выглядит в тот момент, когда оно остаётся на бумаге и никто под ними не выбран. Да и пустую платёжку надо заполнять не абы кем.