Трон из шайб, счетчики голов и масштабный мурал. «Вашингтон» готовится к великому рекорду Овечкина

Трон будет красоваться на ближайших матчах в фойе «Кэпитал Уан-арены» между 114 и 115 секторами. Впервые его выставили в марте 2023 года, и тогда он состоял из 802 шайб. Теперь же в его состав входят 887 шайб — столько голов на счету Овечкина прямо сейчас. Специальный световой индикатор будет показывать, сколько осталось до того, как Александр побьет рекорд.