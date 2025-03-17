Трон из шайб, счетчики голов и масштабный мурал. «Вашингтон» готовится к великому рекорду Овечкина

«Вашингтон» решил вернуть на домашнюю арену «трон Овечкина», символизирующий погоню 39-летнего нападающего за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в НХЛ. Кроме того, объявлено о еще нескольких масштабных акциях. В клубе в очередной раз продемонстрировали, с каким трепетом относятся к российской звезде.
Как выглядит «трон Овечкина»
Трон будет красоваться на ближайших матчах в фойе «Кэпитал Уан-арены» между 114 и 115 секторами. Впервые его выставили в марте 2023 года, и тогда он состоял из 802 шайб. Теперь же в его состав входят 887 шайб — столько голов на счету Овечкина прямо сейчас. Специальный световой индикатор будет показывать, сколько осталось до того, как Александр побьет рекорд.
Спинка трона выполнена в виде эмблемы «Кэпиталз» — белоголового орлана с расправленными крыльями, на которых размещен логотип «The Gr8 Chase» («Великая погоня»). Над ней висит табличка с числом 895 — столько шайб нужно забросить Овечкину, чтобы обойти Гретцки.
И это еще не все
Официальные счетчики голов Овечкина расставят по всему Вашингтону и федеральному округу Колумбия. Их можно будет увидеть в ресторанах быстрого питания, Национальном музее естественной истории, Смитсоновском музее американского искусства, портретной галерее и многих других местах. В районе Адамс Морган в марте будет представлен масштабный мурал за авторством художника Брендона Хилла, посвященный нашему хоккеисту.
«Gr8 Chase» — это веха, построенная на фундаменте из десятков тысяч тренировочных бросков и непоколебимой преданности делу как на льду, так и за его пределами. Энергия и направление работы передают напряженность момента, наполненного гордостью за родной город. Цветовая палитра вдохновлена прошлым, настоящим и будущим команды. Проект посвящен крепкой связи между «Кэпиталз», спортом в округе Колумбия и местным сообществом, отражая общий дух и гордость, которые объединяют болельщиков", — сообщила пресс-служба лиги.
Кроме того, фанатам предложат сделать фотографии у экспозиции с памятными вещами Александра с матчей. Также появятся тематические фильтры для TikTok и другие онлайн-акции, связанные с форвардом.
Как Ови выступает в этом сезоне
В недавнем матче с «Сан-Хосе» Овечкин забросил свою 34-ю шайбу в сезоне и 887-ю в карьере. До этого россиянин не забивал в двух играх подряд — против «Анахайма» и «Лос-Анджелеса».
«Вашингтон» — лидер Восточной конференции. Коллектив Спенсера Карбери набрал 96 очков после 67 встреч. В ночь с 18 на 19 марта столичная команда дома сыграет с «Детройтом». До завершения регулярного чемпионата остался месяц.
Роман Кольцов