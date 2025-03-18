Карбери: никто из соперников не хочет оказаться на льду, когда Овечкин побьёт рекорд

«Он один из величайших снайперов в истории. Конечно, соперники закрывают его и оставляют открытыми других игроков. Я не знаю, как именно команды анализируют его игру, но уверен в одном — никто не хочет быть той командой, против которой он забьёт.



Все признают величие Овечкина, и это большое событие для всей лиги. Все команды следят за этим моментом. Но я гарантирую, что никто не хочет оказаться на льду, когда он забьёт рекордный гол. Это факт», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.