Овечкин рассказал о планах открыть свой музей в Москве

Россиянин уже давно собирает свою коллекцию, в нее входят сотни собственных клюшек с матчей и клюшек членов Зала славы, таких как Гретцки и Марио Лемье. «Большая часть клюшек уже там [в Москве]. Я думаю, это будет круто», — сказал Овечкин.