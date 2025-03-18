Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин рассказал о планах открыть свой музей в Москве

Российский форвард «Вашингтона» хранит каждую шайбу и клюшку последних четырех сезонов, которые собирается выставить в своем музее.

Источник: Getty Images

Российский капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин хочет открыть музей в Москве. Об этом сообщает Washington Post.

Хоккеист хранит каждую забитую шайбу и клюшку за последние четыре сезона.

«Я помещу их в музей», — заявил 39-летний Овечкин.

Овечкину осталось забросить восемь шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру (894).

Россиянин уже давно собирает свою коллекцию, в нее входят сотни собственных клюшек с матчей и клюшек членов Зала славы, таких как Гретцки и Марио Лемье. «Большая часть клюшек уже там [в Москве]. Я думаю, это будет круто», — сказал Овечкин.