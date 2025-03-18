Овечкин рассказал о планах открыть свой музей в Москве

Российский капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин хочет открыть музей в Москве. Об этом сообщает Washington Post.
Хоккеист хранит каждую забитую шайбу и клюшку за последние четыре сезона.
«Я помещу их в музей», — заявил 39-летний Овечкин.
Овечкину осталось забросить восемь шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру (894).
Россиянин уже давно собирает свою коллекцию, в нее входят сотни собственных клюшек с матчей и клюшек членов Зала славы, таких как Гретцки и Марио Лемье. «Большая часть клюшек уже там [в Москве]. Я думаю, это будет круто», — сказал Овечкин.