Овечкин — автор лучшего гола ХХI века. Он забил его на глазах Гретцки и юного Мэттьюса

Вратарь Буше, которого огорчил Александр, тоже стал частью истории. Завершив карьеру, Брайан занялся комментированием. Американец признавался, что в день легендарного гола поздравляет Овечкина с годовщиной. А сам момент описывал так: «Он набрал большую скорость и выскочил со смещением вдоль ворот. Знал, какой у него хороший бросок, а поскольку у него не было возможности сделать пас, то я агрессивно выкатился. Сначала даже не заметил, что он бросил из-за спины, а только осознал, что шайба идет в ворота. И тогда понял: да, у меня проблемы, будет гол».