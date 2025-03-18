Овечкин — автор лучшего гола ХХI века. Он забил его на глазах Гретцки и юного Мэттьюса

Элитных снайперов в хоккее сравнил бы с профессиональными киллерами. Их дело — штамповать голы, не придавая большого внимания эффектности и шуму вокруг. Когда человек забрасывает за сезон 40−50 шайб, причем делая это год за годом, результат становится превыше процесса. Эффективность — на первом месте. Вот и Александр Овечкин, ведущий погоню за легендарным Уэйном Гретцки, не так часто попадал в хайлайты за роскошные шайбы. Но один гол вошел в историю и еще долго будет вспоминаться в хоккейном мире.
О моменте, который изменил НХЛ, — во второй серии цикла материалов о том, как российский суперфорвард повлиял на заокеанскую лигу.
Унижение «Финикса»
Вернемся в 2006 год. Сезон-2005/06. Воспитанник московского «Динамо», выбранный под первым номером драфта-2004, дебютировал в НХЛ. Овечкин залетел в лигу сверхубедительно: выиграл «Колдер Трофи», с первого же сезона пробил гроссмейстерский показатель в 100 очков, став лучшим бомбардиром команды и третьим в НХЛ после легенд — Джо Торнтона и Яромира Ягра. Уже тогда не возникало сомнений, что «Вашингтон» свяжет будущее с большим мастером, который очень скоро вырастет в суперзвезду. Так, собственно, и произошло.
Овечкин вошел в историю уже в дебютном сезоне. И дело не в 106 очках, и не в 52 шайбах за регулярку. Эпизод, который прославил Александра еще больше, случился 16 января в матче с «Финиксом». Гол россиянина позднее признают лучшим в XXI веке. Насладимся моментом: Овечкин убирал шайбу под себя, но потерял равновесие в борьбе с защитником. Однако это не смутило нападающего. Александр перевернулся и отправил шайбу мимо вратаря Брайана Буше лежа (!), держа клюшку за головой.
После матча Овечкин оценил гол нескромно: «Лучший гол, который я когда-либо забивал. Я просто упал и бросил. Мне повезло, гол получился красивым». Прошло почти 20 лет, но шайба «Финиксу» так и осталась лучшей в карьере великого снайпера. Оценки голов субъективны. Возможно, найдутся фанаты Александра, которые кайфуют от щелчков из офиса. Хоккей — тоже искусство, а оно, как известно, многогранно. Но сопоставимых шедевров, как в 2006 году, Овечкин больше не исполнял.
Вратарь Буше, которого огорчил Александр, тоже стал частью истории. Завершив карьеру, Брайан занялся комментированием. Американец признавался, что в день легендарного гола поздравляет Овечкина с годовщиной. А сам момент описывал так: «Он набрал большую скорость и выскочил со смещением вдоль ворот. Знал, какой у него хороший бросок, а поскольку у него не было возможности сделать пас, то я агрессивно выкатился. Сначала даже не заметил, что он бросил из-за спины, а только осознал, что шайба идет в ворота. И тогда понял: да, у меня проблемы, будет гол».
Гол века на глазах Гретцки и юного Мэттьюса
Шедевр Овечкина из лучших мест увидел сам Уэйн Гретцки. Канадец в то время руководил «Финиксом» — гол века Александр изобразил на глазах величайшего снайпера. Уэйн с недоуменным выражением лица пересматривал шайбу на повторе. Его вопросительный взгляд стал своеобразным хоккейным мемом. Но ничего удивительного: полагаю, никто на стадионе в тот вечер с первого раза не осознал, что на самом деле сотворил Овечкин.
— Он забил не просто гол, он сотворил шедевр, который лишний раз доказал, как хорош этот парень. Это было очень мило. Знаете, он феноменальный игрок, который оказывает огромное влияние на хоккей. И это приятно видеть, потому что он на самом деле хорош, — сказал после матча Гретцки.
— Я этого [недоуменного взгляда Гретцки на повтор] не видел. Только после того, как увидел, я понял, что, конечно, это был особенный момент, — говорил Овечкин.
Легендарный гол вживую увидел не только Гретцки, но и последователь Овечкина. Остон Мэттьюс, выросший в штате Аризона, тогда еще не предполагал, что к моменту дебюта в НХЛ его будут сравнивать с Александром за впечатляющие снайперские навыки. 16 января 2006 года восьмилетний мальчик, увлеченный хоккеем, просто следил за игрой с родителями и был в восторге от исторической шайбы Овечкина.
— Он был на спине и каким-то образом умудрился забить. Просто невероятно. Увидеть это лично — особенные чувства. Вероятно, это один из лучших голов в истории, — приводит слова Мэттьюса The Toronto Sun.
Уникальный момент
Стиль Овечкина не особо располагает к частым попаданиям в хит-парады голов. Финты, трюки с шайбой, сольные проходы после обыгрышей один в один — это не про Александра. Со временем капитан «Вашингтона» все больше полагался на фирменный бросок, которым кошмарит вратарей НХЛ долгие годы. Только вдумайтесь: Овечкин забивал 181 разному голкиперу. Это лучший результат в лиге, который, уверен, россиянин еще способен обновить.
Легендарный гол «Финиксу» — хайлайт, который будут вспоминать еще долгие годы. Возможно, мы больше никогда не увидим подобных шайб. Должно сойтись невероятное везение и мастерство игрока, чтобы повторить трюк Овечкина. И то, что шайбу 16 января 2006 года признали лучшей в XXI веке, подчеркивает величие Александра. Даже символично, что гол века оформил лучший снайпер в истории НХЛ. Которым россиянин, несомненно, в скором времени станет, опередив Гретцки. А старина Уэйн наблюдал за моментом с тренерской лавки команды-соперника.
Символизм в каждой детали.
Михаил Скрыль