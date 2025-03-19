Кросби опередил Гретцки по очкам за один клуб в регулярных чемпионатах НХЛ

В домашнем матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» Кросби забросил шайбу, этот балл за результативность стал 1 670-м для канадца в составе «Питтсбурга». По количеству очков за один клуб его теперь опережают только Горди Хоу (1 809) и Стив Айзерман (1 755), которые достигли этих отметок в «Детройте», а также Марио Лемье (1 723), выступавший всю карьеру за «Питтсбург». Гретцки набрал 1 669 очков в составе «Эдмонтона».