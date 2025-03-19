Кросби опередил Гретцки по очкам за один клуб в регулярных чемпионатах НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Канадский нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби обошел соотечественника Уэйна Гретцки по количеству очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в составе одного клуба.
В домашнем матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» Кросби забросил шайбу, этот балл за результативность стал 1 670-м для канадца в составе «Питтсбурга». По количеству очков за один клуб его теперь опережают только Горди Хоу (1 809) и Стив Айзерман (1 755), которые достигли этих отметок в «Детройте», а также Марио Лемье (1 723), выступавший всю карьеру за «Питтсбург». Гретцки набрал 1 669 очков в составе «Эдмонтона».
Кросби 37 лет, он был выбран «Питтсбургом» под первым номером на драфте НХЛ в 2005 году. В составе команды игрок трижды стал обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), вместе со сборной Канады дважды выиграл Олимпийские игры (2010, 2014). Кросби занимает девятое место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ.