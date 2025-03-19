НХЛ назвала новую ожидаемую дату рекорда Овечкина

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала новую дату, когда, по ее прогнозам, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин установит рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах и обойдет канадского форварда Уэйна Гретцки. Об этом сообщается на сайте лиги.
Ранее в НХЛ предположили, что 39-летний россиянин превзойдет рекорд Гретцки 12 апреля в гостевом матче против «Коламбуса». Теперь лига считает, что Овечкин при сохранении текущей результативности в сезоне установит новый рекорд в ночь на 16 апреля в выездной игре с «Нью-Йорк Айлендерс».
На счету Овечкина 887 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе Гретцки 894 гола. До конца текущего регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет еще 14 матчей.