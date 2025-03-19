НХЛ назвала новую ожидаемую дату рекорда Овечкина

Ранее в НХЛ предположили, что 39-летний россиянин превзойдет рекорд Гретцки 12 апреля в гостевом матче против «Коламбуса». Теперь лига считает, что Овечкин при сохранении текущей результативности в сезоне установит новый рекорд в ночь на 16 апреля в выездной игре с «Нью-Йорк Айлендерс».