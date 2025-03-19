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Овечкин был самым опасным у «Вашингтона», но не забил. До великого рекорда по-прежнему восемь голов

В этот раз россиянин отметился ассистом.

Источник: AP 2024

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» принимал «Детройт». Если «столичным» глобально уже ничего в регулярке не нужно (помимо рекорда Александра Овечкина), так как первое место на «Востоке» никуда не пропадет, то «Ред Уингз» все еще пытаются цепляться за зону плей-офф. На данный момент «Детройт» выглядит наименее предпочтительно среди пяти команд, претендующих на второй уайлд-кард в конференции, поэтому победа над «Вашингтоном» была крайне важна.

Но уже с первых минут все пошло для гостей не по плану: Дилан Строум с передач Джона Карлсона и Расмуса Сандина открыл счет. Спустя несколько минут, правда, Дилан Ларкин счет сравнял, а после этого зрители почти 40 игровых минут наблюдали за плюс-минус равным хоккеем без голов.

Развязка наступила в середине третьего периода: два голевых паса Алексея Протаса на Пьера-Люка Дюбуа и Тома Уилсона помогли превратить счет 1:1 в 3:1. После сегодняшнего матча у белорусского форварда набралось 61 (29+32) очко. Лучшим показателем за всю карьеру в НХЛ было 31 результативное действие в прошлом сезоне.

Главной интригой последних пяти минут стал потенциальный гол Овечкина. Александр чаще всего выходит при пустых воротах соперника в том случае, когда на табло «+2» в пользу «Кэпиталз». Назревала именно такая ситуация.

Но Коннор Майкмайкл лишил зрителей возможности увидеть гол россиянина в пустые ворота. За четыре с половиной минуты до конца третьего периода он установил окончательный счет — 4:1. В этом голе принял участие и Овечкин, отдавший классную передачу. Теперь у Александра 56 (34+22) очков в 52 матчах чемпионата.

Сегодня Овечкин провел на льду чуть более 15 минут и один раз бросил в створ ворот. Согласно продвинутой статистике, Александр был самым опасным игроком в составе «Вашингтона», набрав 0,77 xG (по данным Naturalstatrrick).

Но к рекорду Гретцки в этот раз он ближе не стал. У россиянина по-прежнему 887 голов, а также 14 матчей в регулярном чемпионате, чтобы догнать и перегнать великого канадца. Для выполнения первой задачи надо забросить семь шайб, для второй — восемь.

Автор: Максим Клементьев

Вашингтон
4:1
1:1, 0:0, 3:0
Детройт
Хоккей, НХЛ, Неделя 24
19.03.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Тодд Маклеллан
Вратари
Логан Томпсон
Петр Мразек
1-й период
06:36
Дилан Строум
(Джон Карлсон, Расмус Сандин)
12:28
Дилан Ларкин
(Бен Чиаро)
3-й период
48:16
Пьер-Люк Дюбуа
(Алексей Протас, Джейкоб Чикран)
54:21
Том Уилсон
(Алексей Протас, Мартин Фехервари)
55:27
Коннор Макмайкл
(Александр Овечкин, Дилан Строум)
Лучшие игроки матча
Статистика
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит