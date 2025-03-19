Овечкин был самым опасным у «Вашингтона», но не забил. До великого рекорда по-прежнему восемь голов

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» принимал «Детройт». Если «столичным» глобально уже ничего в регулярке не нужно (помимо рекорда Александра Овечкина), так как первое место на «Востоке» никуда не пропадет, то «Ред Уингз» все еще пытаются цепляться за зону плей-офф. На данный момент «Детройт» выглядит наименее предпочтительно среди пяти команд, претендующих на второй уайлд-кард в конференции, поэтому победа над «Вашингтоном» была крайне важна.