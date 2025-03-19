Овечкин был самым опасным у «Вашингтона», но не забил. До великого рекорда по-прежнему восемь голов

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» принимал «Детройт». Если «столичным» глобально уже ничего в регулярке не нужно (помимо рекорда Александра Овечкина), так как первое место на «Востоке» никуда не пропадет, то «Ред Уингз» все еще пытаются цепляться за зону плей-офф. На данный момент «Детройт» выглядит наименее предпочтительно среди пяти команд, претендующих на второй уайлд-кард в конференции, поэтому победа над «Вашингтоном» была крайне важна.
Но уже с первых минут все пошло для гостей не по плану: Дилан Строум с передач Джона Карлсона и Расмуса Сандина открыл счет. Спустя несколько минут, правда, Дилан Ларкин счет сравнял, а после этого зрители почти 40 игровых минут наблюдали за плюс-минус равным хоккеем без голов.
Развязка наступила в середине третьего периода: два голевых паса Алексея Протаса на Пьера-Люка Дюбуа и Тома Уилсона помогли превратить счет 1:1 в 3:1. После сегодняшнего матча у белорусского форварда набралось 61 (29+32) очко. Лучшим показателем за всю карьеру в НХЛ было 31 результативное действие в прошлом сезоне.
Главной интригой последних пяти минут стал потенциальный гол Овечкина. Александр чаще всего выходит при пустых воротах соперника в том случае, когда на табло «+2» в пользу «Кэпиталз». Назревала именно такая ситуация.
Но Коннор Майкмайкл лишил зрителей возможности увидеть гол россиянина в пустые ворота. За четыре с половиной минуты до конца третьего периода он установил окончательный счет — 4:1. В этом голе принял участие и Овечкин, отдавший классную передачу. Теперь у Александра 56 (34+22) очков в 52 матчах чемпионата.
Сегодня Овечкин провел на льду чуть более 15 минут и один раз бросил в створ ворот. Согласно продвинутой статистике, Александр был самым опасным игроком в составе «Вашингтона», набрав 0,77 xG (по данным Naturalstatrrick).
Но к рекорду Гретцки в этот раз он ближе не стал. У россиянина по-прежнему 887 голов, а также 14 матчей в регулярном чемпионате, чтобы догнать и перегнать великого канадца. Для выполнения первой задачи надо забросить семь шайб, для второй — восемь.
Автор: Максим Клементьев