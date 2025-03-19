Владелец «Вашингтона» назвал Овечкина легендой хоккея

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис назвал российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина настоящей легендой хоккея.
«Овечкин — не только капитан “Вашингтона”, он — краеугольный камень спортивного сообщества округа Колумбия и настоящая легенда хоккея. По мере того как он приближается к рекорду Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб, его достижения и преданность одной команде, одному городу и одной фан-базе становятся определяющими аспектами его наследия», — написал Леонсис в соцсети Х.
«Помимо успехов на льду, приверженность Алекса различным общественным идеям оказала безмерное влияние на болельщиков, породила новое поколение хоккеистов и закрепила за ним статус образца для подражания. Великая погоня — это праздник, посвященный его глубокому влиянию на игру, город и сам спорт. За Овечкина и за то, что будет дальше в этой невероятной главе хоккейной истории!» — добавил он.
Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ, имея в активе 887 голов, отставание от канадца Уэйна Гретцки (894) — семь голов.