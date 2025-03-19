Владелец «Вашингтона» назвал Овечкина легендой хоккея

«Помимо успехов на льду, приверженность Алекса различным общественным идеям оказала безмерное влияние на болельщиков, породила новое поколение хоккеистов и закрепила за ним статус образца для подражания. Великая погоня — это праздник, посвященный его глубокому влиянию на игру, город и сам спорт. За Овечкина и за то, что будет дальше в этой невероятной главе хоккейной истории!» — добавил он.