«После перелома врачи дали Саше костыли. Ему было больно, он хромал, но не ходил с ними ни дня». Интервью с женой Александра Овечкина

— Конечно, понимали. Саша еще очень расстроился вот почему. Как раз в тот момент, когда он получил травму, намечалась «отцовская поездка» во Флориду — ежегодный выезд, на который каждый игрок берет своих родных. И это был первый сезон, когда он пригласил в такую поездку моего папу. Он очень хотел там сыграть и первое, что сказал Сергею Кочарову (вице-президенту «Вашингтона» по связям с общественностью. — Прим. И. Р.), узнав о результатах снимка, что в любом случае поедет туда с командой и с тестем. Это для него было важно. Мой папа тоже очень поддержал Сашу. Здесь в тот момент была и его мама. Они, дети, все мы вместе пытались делать все, чтобы как можно быстрее прошло это ужасное время и Саша оправился от травмы.