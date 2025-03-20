«После перелома врачи дали Саше костыли. Ему было больно, он хромал, но не ходил с ними ни дня». Интервью с женой Александра Овечкина

С Настасией, очаровательной и интеллигентной женой Александра Овечкина, мы познакомились год назад в Вашингтоне. За ту двухчасовую беседу как для «СЭ», так и для иллюстрированной биографии Ови (за десятки чудесных семейных снимков для нее Насте — отдельное спасибо) я узнал и, мне кажется, многое понял об этой семье и причинах долголетия его хоккейной карьеры. И теперь, когда приехал в столицу США вновь и окунулся в атмосферу Великой погони и предвкушения рекорда, очень захотел понять, как все это ощущается изнутри. А кто может об этом лучше рассказать, чем самый близкий человек?
Мы встретились на матче «Вашингтона» с «Оттавой». Начали разговор в первом перерыве, а завершили уже после игры. Дело было в комнате для родных и друзей игроков, и Овечкин, в какой-то момент туда заглянув и увидев нас за разговором, улыбнулся: «Интервью?», согласовал с женой планы, ушел на массаж — и наша беседа продолжилась. В тот вечер Ови не забил, зато команда в драматичном матче выиграла по буллитам. Главное для него — именно победа, а не личные достижения, в чем, увидев его прекрасное настроение, я лишний раз убедился.
А книга, как мне было приятно услышать от Насти, вызвала большой интерес и у сыновей, Сережи с Илюшей. Там ведь и с ними, и с мамой много красивых фотографий — а уж с папой-то…
Через неделю после перелома Саша крутил велосипед
— Настя, расскажите о нынешнем эмоциональном состоянии — Александра, вашем, всей семьи. Повсюду, причем по обе стороны океана, огромный ажиотаж вокруг гонки за рекордом, но, по-моему, сам Саша спокоен как удав, на него все это не действует.
— Думаю, он чувствует давление — просто старается это не показывать. Что касается меня и всех, кто рядом, естественно, мы все хотим, чтобы это случилось как можно скорее. Но в любом случае самое главное, чтобы обошлось без травм. Это в приоритете, учитывая через что мы прошли в этом сезоне. Так что со своей стороны стараюсь не торопить и не давить на него.
— Вообще эту тему в разговорах не упоминаете?
— Ну, а что ее обсуждать? Он делает то, что должен делать, и то, что делает всегда. Забивает — и, дай бог, будет продолжать.
— Причем забивает, если взять его возраст и перелом посреди сезона, какими-то нереальными темпами. До травмы вообще в гонке за «Морис Ришар Трофи» лидировал.
— Да, и очень быстро восстановился. В очередной раз восхитилась тем, какая у моего мужа сила воли и как он спустя неделю после того, как сломал ногу, уже крутил велосипед. И ни дня не ходил с костылями, которые ему дали.
— Через пару дней он уже был на матче НБА — без костылей и гипса!
— Гипс ему не накладывали, а костыли дали. Врачи не запрещали без них ходить, но это нужно было хотя бы для того, чтобы избежать боли. Я видела снимок этого перелома. И поэтому для меня тем более было изумлением, когда он наступал на больную ногу. У меня эта картинка до сих пор перед глазами. Ты смотришь и думаешь — как это вообще?! Но он просто хотел преодолеть боль и таким образом восстановиться как можно быстрее.
— По его лицу вообще не было видно, что ему больно?
— Он хромал, само собой. И ему было больно. Просто не хотел пользоваться костылями.
— Понятно, что многих вещей мы, наблюдающие за Великой погоней со стороны, не могли видеть. Что еще он преодолевал, ведь это — самая серьезная травма за всю его карьеру?
— Конечно, Саше было сложно. Не только физически, но и эмоционально — он переживал, что ему нужно быть в форме и заново набирать ее после травмы. Это же не предсезонка, а разгар сезона, и когда ты выбываешь на долгий срок и не можешь тренироваться, то потом очень сложно нагонять. Поэтому уже, по-моему, дней через 12 он встал на лед и с тех пор тренировался каждый день.
— В какие-то дни — со своим старым другом Никласом Бэкстремом, не играющим уже полтора сезона как раз из-за хронических травм.
— Да, это было так мило, когда Бэкстрем приехал на каток и с ним индивидуально тренировался! У них сквозь годы сохранились связь и поддержка друг друга. Думаю, это тоже многое значит для Александра и подняло ему настроение.
— Бэкстрем сейчас живет в Вашингтоне?
— Да.
— Для меня самое поразительное — как Саша начал играть сразу после травмы. В 39 лет, полтора месяца не выходя на матчи после перелома, забить четыре шайбы в пяти играх — это нечто. Как будто ничего и не было.
— Да, это поразительно. Для меня тоже.
Сын Сережа говорит о Малкине: «Это мой друг!»
— Дети в те полтора месяца удивлялись, что папа дома чаще обычного? Они понимали, что с ним случилось?
— Конечно, понимали. Саша еще очень расстроился вот почему. Как раз в тот момент, когда он получил травму, намечалась «отцовская поездка» во Флориду — ежегодный выезд, на который каждый игрок берет своих родных. И это был первый сезон, когда он пригласил в такую поездку моего папу. Он очень хотел там сыграть и первое, что сказал Сергею Кочарову (вице-президенту «Вашингтона» по связям с общественностью. — Прим. И. Р.), узнав о результатах снимка, что в любом случае поедет туда с командой и с тестем. Это для него было важно. Мой папа тоже очень поддержал Сашу. Здесь в тот момент была и его мама. Они, дети, все мы вместе пытались делать все, чтобы как можно быстрее прошло это ужасное время и Саша оправился от травмы.
— Сейчас Татьяна Николаевна в Москве? Когда собирается в Вашингтон?
— Да. Планируется, что она прилетит на плей-офф.
— А на рекорд, дай бог ему случиться в этом сезоне?
— Мы не загадываем. Пока думаем так. Конечно, если будет оставаться уже совсем мало шайб, планы могут и скорректироваться.
— Гретцки и Гэри Бэттмен начнут ездить на каждый матч после 890-й шайбы. Тогда и родным — самое время!
— Я тоже за четыре гола начну ездить на все выездные матчи. А дети — когда до рекорда останется две шайбы.
— Ближе к концу матча с «Тампой» Овечкин подъехал к Андрею Василевскому, и они договорились о том, что ваши дети сфотографируются после игры с ним и с Никитой Кучеровым. Это инициатива самих мальчишек?
— На самом деле теперь уже оба, и Сергей, и Илья, очень любят хоккей. Даже дома просят включать трансляции игр, и не только «Вашингтона»!
— А чьи еще?
— Во-первых, «Каролины». Как говорит Илюша: «Там же играет папа моего лучшего друга Кирилла Дима Орлов!» Смотрим игры «Питтсбурга». Женя Малкин подписал Сереже клюшку, и недавно мы виделись пару раз, когда во время Турнира четырех наций отдыхали в Майами. Сережа считает Женю своим другом. Также он иногда просит ставить матчи «Нью-Йорк Рейнджерс» с Панариным и «Эдмонтона» с Макдэвидом. Оба наших сына знают всех игроков, тем более русских. И после игр Саша часто просит у хоккеистов — не только российских, чтобы они с сыновьями сфотографировались.
— Как это сделал недавно Коннор Макдэвид.
— Да. А еще они, в первую очередь Сережа, увлечены карточками. Саша передает их в ту или иную команду, и после матчей все хоккеисты их подписывают. У нас есть альбом со всеми карточками, где большинство игроков лиги расписались на своих фотографиях. Это очень классно! В будущем дети наверняка осознают, какая эта ценность.
Дети попросили включить финал Турнира четырех наций и смотрели его. Саша — нет
— Александр потрясающе начал сезон, до травмы даже лидировал в гонке за «Морис Ришар Трофи». Как вам кажется, летом он тренировался больше обычного?
— Думаю, да. Летом он очень много тренировался, раньше начал и работал почти без выходных. Установил себе достаточно строгий режим. Было видно, что он очень хочет в этом сезоне сделать все возможное, чтобы хорошо выступить.
— Спенсер Карбери предположил, что Овечкин не захочет забрасывать рекордную шайбу в пустые ворота. Вы с главным тренером «Кэпиталз» согласны?
— Тоже так думаю. Потому что если вспомнить его 802-й гол, когда он побил достижение Горди Хоу, то Саша сначала не стал бросать по пустым воротам, а отдал Жене Кузнецову, поскольку не хотел забивать столь важную шайбу таким образом. Но Евгений все же ее вернул и потом смеялся: «Не хочу, чтобы меня ненавидел весь мир!» Саша со второго раза все-таки бросил и забил, но чувствую, что он видел этот гол по-другому, хотел иначе его забить.
— Уже понятно, в каком направлении отправится рекордная шайба — вашим детям, в Зал хоккейной славы в Торонто, еще куда-то?
— Пока не знаю. Может, в Сашин музей, может, у нас дома будет храниться. Хороший вопрос, кстати! Надо будет у него спросить.
— Перед сегодняшним матчем (с «Оттавой» 4 марта. — Прим. И. Р.) «Кэпиталз» проиграли три встречи подряд. В такой момент можно попасть ему под горячую руку? Что после поражений ни в коем случае нельзя говорить или делать?
— Такого нет. Мы разговариваем и обсуждаем игры после каждого матча, как бы он ни закончился. Что же касается поражений, то сезон долгий, и у абсолютно каждой команды по его ходу случаются спады. Мы понимаем, что нельзя постоянно выигрывать — и лучше, чтобы спад был сейчас, в конце февраля — начале марта, чем в конце регулярного чемпионата с переходом на плей-офф.
Плюс к тому, мое личное мнение, нам не нужен Президентский кубок. Если посмотреть на статистику, то становится ясно, что те, кто его выигрывают, почти никогда не побеждают в Кубке Стэнли. Поэтому, думаю, что нашей команде надо спокойно отдать Президентский кубок «Виннипегу» или кому-то еще — и все будет хорошо!
— Между матчами «Вашингтона» с «Тампой» и «Оттавой» у команды был чистый выходной, без тренировки. Как семья Овечкиных проводит такие дни?
— По-разному. Когда есть возможность, стараемся куда-то выезжать с детьми — в торговый центр или какой-нибудь детский клуб. Иногда ходим на баскетбол. А на этот раз всей семьей пошли на шоу фигурного катания — в память о детях и взрослых из этого вида спорта, которые недавно погибли в авиакатастрофе в Вашингтоне. Это было невероятно и очень трогательно.
— Из ваших знакомых никто в этот самолет не попал? Там ведь было много людей из Вашингтона.
— Слава богу, нет. Но в любом случае это общая беда. Не важно, знали мы людей лично или нет — это было и всегда будет тяжело. Надеюсь, те семьи, которые остались без родных, смогут пережить случившееся, как бы им сейчас ни было больно.
— В этом году на время перерыва в чемпионате — только теперь не на Матч звезд, а на Турнир четырех наций — вы решили поехать в Майами. Более дальние варианты не рассматривались? Допустим, «на фарт» в Дубай, как в прошлом году, после чего у Саши все в том сезоне наладилось?
— Нет, в этом году решили полететь поближе, поскольку год назад все равно был тяжелый перелет. Надеюсь, что Александру удалось отдохнуть хорошо, и он покажет это в оставшихся матчах.
— Он правда ни разу не включил Турнир четырех наций?
— Нет. Вот дети попросили меня включить и смотрели финал Канада — США.
— Как вам нынешний коллектив «Кэпиталз» в плане единства? Состав по сравнению с прошлым сезоном ведь здорово поменялся.
— Мне очень нравится атмосфера в команде. Многие об этом говорят, потому что видят, какие у ребят отношения. Я давно такого не видела, чтобы они все настолько были друг за друга. И Саша не раз говорил о том, как чувствуется эта сплоченность, как они ощущают себя единым целым. Думаю, только при таком условии можно выигрывать что-то серьезное в этом командном виде спорта.
— С кем Саша из нынешней команды, где уже нет ни Бэкстрема, ни Кузнецова, ни Орлова, ближе всего? С кем общаетесь семьями?
— Со всеми, но ближе всего, понятно, с Протасами и Алексеевыми — они русскоязычные. Также — с Мартином Фехервари, Расмусом Сандином. Можем пойти с ними в ресторан, в бар. На самом деле Саша очень любит всех ребят, всю команду. С удовольствием проводим время с ними.
— Молодого Ивана Мирошниченко, когда его вызывают в первую команду, под опеку берете?
— Конечно. Мы всегда рады видеть Ваню и его жену Карину, когда они в основной команде.
— Один из новичков, Пьер-Люк Дюбуа, рассказал мне, что вы как-то приготовили борщ на всю команду.
— Да, иногда Саша просит сделать для команды борщ. Просто был случай, когда пару лет назад я приготовила огромные кастрюли борща — и команда, поев его, выиграла, кажется, 8:1. Во всяком случае, счет был какой-то невероятный. Смеялись, что это я «виновата». С тех пор такие просьбы иногда случаются.
— Дюбуа — давний ценитель русской кухни, он и в «Коламбусе», и в «Лос-Анджелесе» и к Владиславу Гаврикову домой ходил, и вместе с другими россиянами из этих команд — в русские рестораны.
— Тем более приятно слышать от него такую оценку!
— Сколько времени занимает приготовить борщ на целую команду?
— Мы все знаем, что борщ в принципе готовится долго. Тут просто объемы больше, а значит, дольше и время.
Думаю, в первые годы после окончания карьеры Саша будет путешествовать
— Перед и после инаугурации об Александре высоко отозвался старый-новый президент США Дональд Трамп. Как ваш муж на это отреагировал?
— Если честно, мы это даже как-то не обсуждали. С Трампом знакомы лично. Саша с командой ездили в Белый дом после победы в Кубке Стэнли, а еще он однажды пригласил нас на Рождество на свою виллу во Флориде (в Мар-о-Лаго. — Прим. И. Р.). Президент США — поклонник хоккея и не раз говорил Александру, что следит за его игрой и любит его как игрока. У них довольно хорошие отношения.
— Что запомнилось из поездки на Рождество?
— Это был первый президентский срок Трампа. Там были его друзья, знакомые, многолетние члены клуба при этой его резиденции. Но все равно их стол с женой Меланией и его семьей был отгорожен от остальных. В какой-то момент к нам подошел старший сын президента и попросил нас к нему подойти — единственных из всех гостей. Подвел нас к нему — и Саша пообщался с Трампом, а я стояла рядом с его женой. О чем общались мужчины, сказать не могу, я же просто сказала Мелании спасибо за приглашение. У нас осталась фотография с той встречи.
— Саша, кстати, смотрит новости, наблюдает за тем, что происходит в мире, или полностью концентрируется на хоккее?
— Он все время следит за новостями.
— Каковы ваши ощущения, что будет делать Саша после окончания следующего сезона, когда истечет его действующий контракт с «Вашингтоном»? Есть ли хоть какая-то вероятность переподписания с «Кэпиталз»?
— Все зависит от того, как будет чувствовать себя Александр, будут ли у него силы и желание продолжать карьеру в НХЛ. Мне кажется, самое главное — чтобы у тебя сохранялась искра. Когда она пропадает и ты теряешь удовольствие от того, что делаешь, дальше очень сложно добиваться успеха. И это касается не только спорта, но и любой профессии. Мы видим Сашу, который на протяжении всей карьеры горит своим делом. И если не будет травм и эта искра сохранится, и он будет продолжать так же себя чувствовать, как сейчас, — почему бы и нет?
— Я предложил ему в интервью на выбор пять опций, кем он на сегодня видит себя через пять лет: президентом или главным тренером хоккейного «Динамо», главой своей хоккейной академии, политиком и… просто папой. Он выбрал последнюю. Вас это удивляет?
— Нет, я это сразу поняла, ха-ха! Но Саша горит и своей хоккейной академией, очень этого хочет и, думаю, будет ею с удовольствием заниматься. А в первые годы, насколько знаю, он хочет путешествовать по разным странам.
Игорь Рабинер