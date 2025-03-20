Ничушкин снова забивает! У россиянина шесть шайб в шести последних матчах

«Торонто» и «Колорадо» уже почти вышли в плей-офф. Почти — потому что плотно закрепились в конференциях, и не через wild-card, а через лидерство в своих дивизионах. При этом нельзя сказать, что матч получился пустой и бессмысленный, в первую очередь для «Лифс»: видимо, им хотелось взять реванш. Команды уже играли друг с другом полторы недели назад, и тогда «Лавины» смогли забросить сразу семь шайб, пропустив всего четыре. В нынешнем матче подобной феерии не было и в помине, но победа «Лифс» все же случилась.