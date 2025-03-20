Ничушкин снова забивает! У россиянина шесть шайб в шести последних матчах

«Торонто» и «Колорадо» уже почти вышли в плей-офф. Почти — потому что плотно закрепились в конференциях, и не через wild-card, а через лидерство в своих дивизионах. При этом нельзя сказать, что матч получился пустой и бессмысленный, в первую очередь для «Лифс»: видимо, им хотелось взять реванш. Команды уже играли друг с другом полторы недели назад, и тогда «Лавины» смогли забросить сразу семь шайб, пропустив всего четыре. В нынешнем матче подобной феерии не было и в помине, но победа «Лифс» все же случилась.
Скучный первый период, где «Торонто» местами едва ползал и нанес всего пять бросков в створ, сменился голевым вторым. Относительно голевым: на безрыбье и две шайбы неплохи. Счет в матче открыл форвард «Торонто» Остон Мэттьюс. Но вели «Кленовые» в счете чуть больше двух минут: почти сразу ответил голом Валерий Ничушкин.
После возвращения из списка травмированных россиянин уже заработал хорошую статистику. Был и хет-трик в ворота того же «Торонто», в сумме же он набрал после возвращения 10 (7+3) очков в 10 матчах. До повреждения статистика была слегка слабее.
Интересен второй гол «Торонто», забитый в третьем периоде. Он стал для команды победным, а забросили они в меньшинстве. Автору Стивену Лоренцу записали в ассистенты Симона Бенуа — а вторую передачу хорошо было бы отдать главному судье, который сыграл в том моменте ключевую роль. Игрок «Лифс» выбрасывал шайбу из своей зоны, и в ту же секунду на ровном месте упал у дальней синей линии арбитр. Шайба угодила в лежащее тело, и этим вмиг воспользовались игроки «Торонто», убежавшие два в одного. Отыграть преимущество, хоть и минимальное, «Эвеланж» не смогли.
Нэйтан Маккиннон продолжает отрываться от Никиты Кучерова. Канадец набрал 104-е (27+77) очко в 69 игре, тогда как россиянин еще не добрался до отметки в сотню и имеет 95 (29+66) баллов в 63 встречах.