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Ничушкин снова забивает! У россиянина шесть шайб в шести последних матчах

«Торонто» обыграл «Колорадо», забив курьезный победный гол.

Источник: AP 2024

«Торонто» и «Колорадо» уже почти вышли в плей-офф. Почти — потому что плотно закрепились в конференциях, и не через wild-card, а через лидерство в своих дивизионах. При этом нельзя сказать, что матч получился пустой и бессмысленный, в первую очередь для «Лифс»: видимо, им хотелось взять реванш. Команды уже играли друг с другом полторы недели назад, и тогда «Лавины» смогли забросить сразу семь шайб, пропустив всего четыре. В нынешнем матче подобной феерии не было и в помине, но победа «Лифс» все же случилась.

Скучный первый период, где «Торонто» местами едва ползал и нанес всего пять бросков в створ, сменился голевым вторым. Относительно голевым: на безрыбье и две шайбы неплохи. Счет в матче открыл форвард «Торонто» Остон Мэттьюс. Но вели «Кленовые» в счете чуть больше двух минут: почти сразу ответил голом Валерий Ничушкин.

После возвращения из списка травмированных россиянин уже заработал хорошую статистику. Был и хет-трик в ворота того же «Торонто», в сумме же он набрал после возвращения 10 (7+3) очков в 10 матчах. До повреждения статистика была слегка слабее.

Интересен второй гол «Торонто», забитый в третьем периоде. Он стал для команды победным, а забросили они в меньшинстве. Автору Стивену Лоренцу записали в ассистенты Симона Бенуа — а вторую передачу хорошо было бы отдать главному судье, который сыграл в том моменте ключевую роль. Игрок «Лифс» выбрасывал шайбу из своей зоны, и в ту же секунду на ровном месте упал у дальней синей линии арбитр. Шайба угодила в лежащее тело, и этим вмиг воспользовались игроки «Торонто», убежавшие два в одного. Отыграть преимущество, хоть и минимальное, «Эвеланж» не смогли.

Нэйтан Маккиннон продолжает отрываться от Никиты Кучерова. Канадец набрал 104-е (27+77) очко в 69 игре, тогда как россиянин еще не добрался до отметки в сотню и имеет 95 (29+66) баллов в 63 встречах.

Торонто
2:1
0:0, 1:1, 1:0
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 24
20.03.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Arena, 18731 зритель
Главные тренеры
Крэйг Беруби
Джаред Беднар
Вратари
Джозеф Уолл
Маккензи Блэквуд
1-й период
06:02
Мэттью Найз
06:02
Арттури Лехконен
19:22
Джек Друри
2-й период
20:28
Остон Мэттьюс
(Митчелл Марнер, Джон Таварес)
21:48
Брэндон Карло
22:48
Валерий Ничушкин
(Нэйтан Маккиннон, Кэйл Макар)
35:47
Джон Таварес
35:47
Паркер Келли
3-й период
41:31
Командный штраф
42:53
Стивен Лоренц
(Симон Бенуа)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
6
1
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит