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Стало известно, когда НХЛ и профсоюз начнут переговоры о новом коллективном соглашении

Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков начнут переговоры о новом коллективном соглашении в апреле.

Источник: Getty Images

Как сообщил комиссионер лиги Гэри Беттмэн, они начнут обсуждение с 1 апреля. Срок действующего коллективного соглашения истекает 15 сентября 2026 года. Беттмэн и глава профсоюза НХЛ Марти Уолш уже провели неформальные переговоры.

«Я думаю, что на данный момент ни у одной стороны нет существенных проблем. Я ожидаю, что наши переговоры пройдут продуктивно. Надеюсь, что мы быстро и безболезненно придём к общему знаменателю», — цитирует Беттмэна пресс-служба НХЛ.

Последний локаут в НХЛ был в сезоне-2012/2013, из-за которого была сыграна лишь половина сезона.