Стало известно, когда НХЛ и профсоюз начнут переговоры о новом коллективном соглашении

«Я думаю, что на данный момент ни у одной стороны нет существенных проблем. Я ожидаю, что наши переговоры пройдут продуктивно. Надеюсь, что мы быстро и безболезненно придём к общему знаменателю», — цитирует Беттмэна пресс-служба НХЛ.