Кто из русских звезд пролетит мимо плей-офф в Америке? Панарин и Шестеркин на грани грандиозного провала

До старта плей-офф НХЛ осталось менее месяца. Вакантных мест в зоне розыгрыша Кубка Стэнли не так уж и много, борьба будет идти, как обычно, за седьмую-восьмую позицию в каждой конференции, так называемую зону «уайлд кард».
На Западе ситуация под конец регулярного чемпионата следующая: на восьмую строчку прямо сейчас претендуют шесть команд. Но есть сомнения, что «Сиэтл» и «Анахайм» смогут навязать серьезную борьбу за место в плей-офф. У обеих команд календарь на оставшуюся часть сезона, мягко говоря, не подарок. Особенно это касается «Сиэтла», которому предстоит сыграть по два матча с «Далласом» и «Эдмонтоном». Портал MoneyPuck, например, считает, что вероятность попадания этих клубов в плей-офф равна нулю.
Реальные шансы на восьмую строчку есть у «Ванкувера», «Сент-Луиса», «Калгари» и «Юты». На данный момент «Кэнакс» находятся в зоне плей-офф с 75 очками. На девятой строчке с таким же количеством очков расположились «блюзмены», но у них сыграно на один матч больше. «Флеймз» — десятые с 73 очками, «Юта» с 71 баллом идет следом.
По подсчетам MoneyPuck наибольшая вероятность попасть в плей-офф именно у «Блюз» — 41,2% на сегодняшний день. Календарь у команды Павла Бучневича и Алексея Торопченко не такой страшный, а команда на ходу с 9 победами в 12 играх. «Ванкуверу» предстоит шестиматчевая выездная серия под конец регулярки, а в соперниках и команды, которые тоже борются за плей-офф, и лидеры чемпионата — легкой прогулки точно не будет. «Калгари» в последнее время играет нестабильно, чаще проигрывая, нежели одерживая победы. А вот «Юта» Михаила Сергачева, от которой в этом сезоне не ожидали примерно ничего, уже удивляла и может удивить снова.
На Востоке реальных претендентов на попадание в плей-офф больше. Математически, конечно, шансы есть чуть ли не у всех команд в таблице, но понимания, за счет чего в восьмерку могут пробиться «Баффало», «Филадельфия» и «Питтсбург», нет. Те же сомнения и относительно «Бостона», который сенсационно обменял Маршанда во «Флориду» перед дедлайном, и расстался еще с рядом игроков.
Нешуточная борьба идет между «Монреалем», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Коламбусом» и «Детройтом». Интересна ситуация с точки зрения математических шансов и их резкого изменения. Несколько дней назад вероятность попадания в плей-офф «Рейнджерс» составляла 52%, сегодня этот показатель упал до 32,6%. Весь сезон команда Панарина и Шестеркина находится в каком-то полукризисном состоянии, выйти из которого, судя по всему, в этом чемпионате так и не удастся. В последних восьми играх у «синерубашечников» шесть поражений. Артемия Панарина и Игоря Шестеркина кубковой весной мы можем не увидеть — это будет настоящий провал.
Шансы «Монреаля», который сейчас находится на восьмой строчке, за несколько дней сильно выросли с 20,5% до 34,3%. В 11 последних матчах у команды Мартена Сен-Луи восемь побед. Для клуба, который несколько сезонов подряд обитал на дне турнирной таблицы, нынешний сезон — уже прорыв. А игра молодежи «Канадиенс» не может не радовать.
Один из самых российских клубов лиги «Коламбус» неплохо зарекомендовал себя в этой регулярке и какое-то время назад шел достаточно высоко в таблице. Но в последнее время игра у подопечных Дина Эванса разладилась: шесть поражений в семи матчах. За три последние игры суммарно «жакеты» забросили одну шайбу.
«Айлендерс» во главе с российским вратарским дуэтом из Ильи Сорокина и Семена Варламова последние два сезона стабильно заканчивали регулярку на седьмой строчке. Но в этом чемпионате в команде с Лонг-Айленда сменился главный тренер, место на скамейке занял Патрик Руа. Повторить прошлогодний успех скорее всего уже не получится, «островитянам» бы забраться хотя в восьмерку.
В триумф «Детройта» и Владимира Тарасенко, который с нижней части таблицы не поднимался вот уже девять лет, верится с трудом. Старт сезона «Ред Уингз» выдали плохой, помогла выйти из этой ситуации смена тренера. Но в марте выступление команды оставляет желать лучшего — семь поражений и всего две победы.
Надежда Тонконог