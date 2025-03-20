Кто из русских звезд пролетит мимо плей-офф в Америке? Панарин и Шестеркин на грани грандиозного провала

По подсчетам MoneyPuck наибольшая вероятность попасть в плей-офф именно у «Блюз» — 41,2% на сегодняшний день. Календарь у команды Павла Бучневича и Алексея Торопченко не такой страшный, а команда на ходу с 9 победами в 12 играх. «Ванкуверу» предстоит шестиматчевая выездная серия под конец регулярки, а в соперниках и команды, которые тоже борются за плей-офф, и лидеры чемпионата — легкой прогулки точно не будет. «Калгари» в последнее время играет нестабильно, чаще проигрывая, нежели одерживая победы. А вот «Юта» Михаила Сергачева, от которой в этом сезоне не ожидали примерно ничего, уже удивляла и может удивить снова.