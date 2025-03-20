Рекорд Гретцки — это очень прибыльно. Сколько на нём заработают Овечкин и «Вашингтон»?

В апреле встречи «Кэпиталз» будут освещать сразу четыре эксклюзивные национальные передачи — по одной на TNT/TruTV/Max, ESPN+/Hulu, ABC и ESPN. Однако НХЛ заключила необычное соглашение с Monumental Sports Network, в рамках которого разрешила производить собственные местные трансляции для архивных целей. Если Ови забьёт гол в любой из этих встреч, региональная спортивная сеть (в США и Канаде их сокращённо называют RSN — местный телеканал, который освещает жизнь вокруг конкретной команды в конкретном регионе; в Вашингтоне это как раз Monumental) опубликует записанное видео и аудиозапись гола. Полные трансляции Monumental будут доступны на следующий день.