Нападающий клуба НХЛ «Филадельфия» Мичков набрал 50-е очко в текущем сезоне

На счету 20-летнего Мичкова теперь 20 голов и 30 голевых передач в 70 играх. Россиянин набрал 50 очков быстрее всех новичков «Филадельфии» с сезона-1993/94, когда этой отметки в 57-м матче достиг шведский форвард Микаэль Ренберг. Также Мичков стал третьим новичком в текущем сезоне, набравшим 50 очков, ранее этого показателя достигли американский защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон и канадский форвард «Сан-Хосе» Маклин Селебрини.