Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нападающий клуба НХЛ «Филадельфия» Мичков набрал 50-е очко в текущем сезоне

Россиянин достиг этой отметки быстрее всех новичков «Филадельфии» с сезона-1993/94.

Источник: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился двумя голевыми передачами в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго» и достиг отметки в 50 очков в текущем сезоне.

На счету 20-летнего Мичкова теперь 20 голов и 30 голевых передач в 70 играх. Россиянин набрал 50 очков быстрее всех новичков «Филадельфии» с сезона-1993/94, когда этой отметки в 57-м матче достиг шведский форвард Микаэль Ренберг. Также Мичков стал третьим новичком в текущем сезоне, набравшим 50 очков, ранее этого показателя достигли американский защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон и канадский форвард «Сан-Хосе» Маклин Селебрини.

Встреча закончилась со счетом 7:4 в пользу «Чикаго». В составе победителей одной голевой передачей отметился нападающий Илья Михеев. Голкипер «Филадельфии» Иван Федотов отразил 21 бросок.

«Чикаго» и «Филадельфия» занимают последние, восьмые места в Центральном и Столичном дивизионах соответственно. «Чикаго» набрал 51 очко в 71 матче, у «Филадельфии» 65 очков после 72 игр. В следующем матче «Чикаго» примет «Нью-Джерси» в ночь на 27 марта, «Филадельфия» в ночь на 26 марта на выезде сыграет с «Торонто».

Чикаго
7:4
3:3, 3:1, 1:0
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 24
23.03.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
United Center, 20125 зрителей
Главные тренеры
Люк Ричардсон
Джон Торторелла
Вратари
Спенсер Найт
Иван Федотов
1-й период
03:59
Джейми Драйсдейл
(Матвей Мичков, Ник Силер)
04:57
Егор Замула
07:14
Патрик Марун
(Ник Фолиньо, Илья Михеев)
08:01
Джозеф Велено
(Филипп Курашев, Тайлер Бертуцци)
08:13
Трэвис Санхейм
(Матвей Мичков, Трэвис Конекны)
11:59
Бобби Бринк
(Ноа Кэйтс, Тайсон Форстер)
18:12
Коннор Бедард
2-й период
22:37
Тайлер Бертуцци
(Филипп Курашев, Джозеф Велено)
25:28
Матвей Мичков
25:28
Шон Кутюрье
26:43
Райан Донато
(Теуво Терявяйнен, Коннор Бедард)
30:14
Трэвис Конекны
(Джейми Драйсдейл, Шон Кутюрье)
32:23
Трэвис Санхейм
33:27
Райан Донато
(Теуво Терявяйнен, Тайлер Бертуцци)
34:26
Тайлер Бертуцци
3-й период
42:13
Лукас Райхель
(Патрик Марун, Алекс Власик)
47:35
Итэн дель Мастро
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит