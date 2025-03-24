Нападающий клуба НХЛ «Филадельфия» Мичков набрал 50-е очко в текущем сезоне

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился двумя голевыми передачами в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго» и достиг отметки в 50 очков в текущем сезоне.
На счету 20-летнего Мичкова теперь 20 голов и 30 голевых передач в 70 играх. Россиянин набрал 50 очков быстрее всех новичков «Филадельфии» с сезона-1993/94, когда этой отметки в 57-м матче достиг шведский форвард Микаэль Ренберг. Также Мичков стал третьим новичком в текущем сезоне, набравшим 50 очков, ранее этого показателя достигли американский защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон и канадский форвард «Сан-Хосе» Маклин Селебрини.
Встреча закончилась со счетом 7:4 в пользу «Чикаго». В составе победителей одной голевой передачей отметился нападающий Илья Михеев. Голкипер «Филадельфии» Иван Федотов отразил 21 бросок.
«Чикаго» и «Филадельфия» занимают последние, восьмые места в Центральном и Столичном дивизионах соответственно. «Чикаго» набрал 51 очко в 71 матче, у «Филадельфии» 65 очков после 72 игр. В следующем матче «Чикаго» примет «Нью-Джерси» в ночь на 27 марта, «Филадельфия» в ночь на 26 марта на выезде сыграет с «Торонто».