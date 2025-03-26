Шесть голов до великого рекорда! Овечкин пробил лучшего вратаря НХЛ и вырвал для «Вашингтона» овертайм

Для «Виннипега» матч с «Вашингтоном» имел какое-никакое турнирное значение: «Джетс» было необходимо набрать хотя бы одно очко, чтобы досрочно обеспечить себе выход в плей-офф (спойлер — удалось). Отсюда и активный старт канадской команды, который завершился голом Джоша Моррисси.
После этого «Виннипег» замолчал до самого конца второго периода, а инициативу перехватил «Вашингтон». Еще в первой двадцатиминутке Эндрю Манджапане счет сравнял, а ассистировал ему Джейкоб Чикран, буквально перед матчем подписавший новый восьмилетний контракт на 72 миллиона долларов.
Весь второй период «Вашингтон» был ближе к голу, но забить удалось именно «Виннипегу»: канадский клуб фактически смог реализовать удаление Мартина Фехервари уже после того, как словак вернулся на лед со скамейки штрафников. Этот гол мог стать решающим, если бы не он. Александр Овечкин!
До самой концовки третьего периода россиянин не был особо заметен у ворот «Виннипега»: броски по воротам были, но особой угрозы они не таили. Но за четыре минуты до конца третьего периода капитан «Вашингтона» сравнял счет, пробив лучшего по статистике вратаря лиги Коннора Хеллибака, — это 36-й гол в сезоне и 889-й гол в НХЛ.
Пока руководство лиги решает, как будет проходить церемония чествования и сколько минут она будет длиться, Овечкин делает самое важное — приближается к ней.
До повторения рекорда Уэйна Гретцки россиянину осталось каких-то пять шайб, до установления нового — шесть. В регулярном чемпионате «Вашингтону» осталось провести 11 матчей. Можно идти по примерному графику один гол в два матча. Примерно так и происходит с Овечкиным с начала февраля.
Ассистировал Овечкину Алексей Протас: у белорусского форварда уже 64 (29+35) очка в сезоне и результативная серия из пяти матчей подряд.
Еще сильнее приблизиться к рекорду в овертайме Овечкину не удалось: на второй минуте Николай Элерс принес победу «Виннипегу». Но это поражение вряд ли сильно расстроит фанатов «Вашингтона»: команда опережает второе место «Востока» на 13 очков.
Автор: Максим Клементьев