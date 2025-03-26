Шесть голов до великого рекорда! Овечкин пробил лучшего вратаря НХЛ и вырвал для «Вашингтона» овертайм

До самой концовки третьего периода россиянин не был особо заметен у ворот «Виннипега»: броски по воротам были, но особой угрозы они не таили. Но за четыре минуты до конца третьего периода капитан «Вашингтона» сравнял счет, пробив лучшего по статистике вратаря лиги Коннора Хеллибака, — это 36-й гол в сезоне и 889-й гол в НХЛ.