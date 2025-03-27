Капризов приступил к тренировкам после операции

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российский хоккеист «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов приступил к тренировкам на льду, сообщает журналист Майкл Руссо в соцсети X.
28 января генменеджер «Миннесоты» Билл Герин заявил, что Капризов перенесет операцию из-за травмы нижней части тела и пропустит минимум четыре недели. В феврале он сообщил, что на восстановление россиянина потребуется больше времени.
«Кирилл Капризов и Юэль Эрикссон Эк вышли на лед с тренером по катанию Энди Нессом задолго до утренней раскатки. Капризов смеялся и был так счастлив, что напугал меня до чертиков, ударив по стеклу слева от меня, пока я писал это сообщение», — отметил Руссо.
До январской травмы Капризов также не играл месяц из-за повреждения. Нападающий вернулся на лед 23 января в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты», а после отметился голевыми передачами в играх с «Калгари Флэймз» и «Чикаго Блэкхокс». 26 января он снова выбыл из строя.
В нынешнем сезоне на счету Капризова 37 матчей, в которых он набрал 52 очка (23 шайбы + 29 передач).