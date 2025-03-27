Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капризов приступил к тренировкам после операции

Капризов приступил к тренировкам на льду впервые с января.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российский хоккеист «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов приступил к тренировкам на льду, сообщает журналист Майкл Руссо в соцсети X.

28 января генменеджер «Миннесоты» Билл Герин заявил, что Капризов перенесет операцию из-за травмы нижней части тела и пропустит минимум четыре недели. В феврале он сообщил, что на восстановление россиянина потребуется больше времени.

«Кирилл Капризов и Юэль Эрикссон Эк вышли на лед с тренером по катанию Энди Нессом задолго до утренней раскатки. Капризов смеялся и был так счастлив, что напугал меня до чертиков, ударив по стеклу слева от меня, пока я писал это сообщение», — отметил Руссо.

До январской травмы Капризов также не играл месяц из-за повреждения. Нападающий вернулся на лед 23 января в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты», а после отметился голевыми передачами в играх с «Калгари Флэймз» и «Чикаго Блэкхокс». 26 января он снова выбыл из строя.

В нынешнем сезоне на счету Капризова 37 матчей, в которых он набрал 52 очка (23 шайбы + 29 передач).