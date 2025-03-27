Капризов приступил к тренировкам после операции

«Кирилл Капризов и Юэль Эрикссон Эк вышли на лед с тренером по катанию Энди Нессом задолго до утренней раскатки. Капризов смеялся и был так счастлив, что напугал меня до чертиков, ударив по стеклу слева от меня, пока я писал это сообщение», — отметил Руссо.