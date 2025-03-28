Сидни Кросби установил уникальное достижение в истории НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки

Всё дело в том, что «Питтсбург» сегодня проводит 74-й матч в текущей регулярке, а Сидни пропустил две игры из-за травмы. Поэтому в нынешнем сезоне канадский форвард не сможет сыграть больше 80 матчей, так как календарь регулярного чемпионата НХЛ состоит из 82 встреч.