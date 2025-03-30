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Кучеров вышел на первое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ

Россиянин обогнал канадского форварда «Колорадо» Натана Маккиннона.

Источник: ХК "Тампа-Бэй Лайтнинг"

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голом и тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3) и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров турнира.

Кучеров набрал 109 (33 заброшенные шайбы + 76 результативных передач) очков и обогнал канадского форварда «Колорадо» Натана Маккиннона (108 очков). До конца регулярного чемпионата «Тампе» и «Колорадо» осталось провести по 9 игр.

В составе «Айлендерс» голевой передачей отметился российский нападающий Максим Цыплаков. Он проводит дебютный сезон в НХЛ. На счету нападающего стало 23 результативных паса при 8 заброшенных шайбах в 67 играх. Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 19 бросков.

«Тампа» после 73 матчей набрала 91 очко и занимает 2-е место в таблице Атлантического дивизиона. «Айлендерс» с с 74 очками в 72 играх располагаются на 6-й строчке в Столичном дивизионе.

Тампа-Бэй
5:3
3:0, 1:0, 1:3
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
29.03.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Патрик Руа
Вратари
Йонас Йоханссон
Илья Сорокин
(Илья Сорокин)
1-й период
02:02
Никита Кучеров
(Джейк Гюнцель, Виктор Хедман)
07:31
Ник Пербикс
17:57
Брэйден Пойнт
(Райан Макдона, Никита Кучеров)
2-й период
25:28
Даррен Раддиш
39:43
Брэйден Пойнт
(Никита Кучеров, Брэндон Хагель)
3-й период
44:40
Энтони Чирелли
45:58
Райан Пулок
(Андерс Ли, Адам Боквист)
47:47
Марк Гаткомб
48:47
Энтони Деанджело
(Адам Пелек, Максим Цыплаков)
59:46
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров, Виктор Хедман)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
0
0
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит