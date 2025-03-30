Кучеров вышел на первое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голом и тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3) и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров турнира.
Кучеров набрал 109 (33 заброшенные шайбы + 76 результативных передач) очков и обогнал канадского форварда «Колорадо» Натана Маккиннона (108 очков). До конца регулярного чемпионата «Тампе» и «Колорадо» осталось провести по 9 игр.
В составе «Айлендерс» голевой передачей отметился российский нападающий Максим Цыплаков. Он проводит дебютный сезон в НХЛ. На счету нападающего стало 23 результативных паса при 8 заброшенных шайбах в 67 играх. Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 19 бросков.
«Тампа» после 73 матчей набрала 91 очко и занимает 2-е место в таблице Атлантического дивизиона. «Айлендерс» с с 74 очками в 72 играх располагаются на 6-й строчке в Столичном дивизионе.