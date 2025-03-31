890!!! Овечкину осталось четыре гола до Гретцки, но «Вашингтон» сенсационно проиграл

«Вашингтон» после крайне успешной серии проиграл два матча подряд и в сводной таблице НХЛ пропустил вперёд «Виннипег». «Реактивные» улетели в отрыв всего на одно очко, при этом проведя на встречу больше. Так что у «столичных» была возможность обойти «Джетс» и вернуться на первое место в НХЛ уже в ближайшем матче.
«Баффало» же победил в трёх из последних четырёх встреч. Для «клинков» нынешний сезон уже давно завершился, «Сэйбрз» плотно осели на дне Восточной конференции, поэтому решили просто доигрывать регулярку и искать «химию» и правильные сочетания, готовясь к следующему чемпионату. Возможно, именно такая логика помогла «Баффало» в последнее время потрепать нервы многим соперникам.
Впрочем, счёт в матче открыл фаворит. В середине первого периода Александр Овечкин, оставшийся в предыдущей встрече без голов, получил свой первый шанс забить. Капитан «Вашингтона» разрядил классический щелчок — правда, от синей линии. Джеймс Раймер спас «Баффало», однако первым на отскок подоспел Джейкоб Чикран, нанёсший бросок в касание — 1:0!
Овечкин набрал своё 61-е (36+25) очко в сезоне.
Впрочем, радость «столичных» долго не продлилась. На 13-й минуте «Сэйбрз» разыграли большинство, Джон-Джейсон Петерка с правого фланга нанёс бросок, после чего шайба заметалась на пятачке. Самым расторопным там оказался Тейдж Томпсон, который в лучших традициях легендарной игры NHL06, убрав шайбу под себя, послал её под самую перекладину. Эффектнейший гол!
На старте второго периода «Баффало» вышел вперёд. Джек Куинн отправил Райана Маклауда на рандеву с Томпсоном — нападающий не оставил шансов голкиперу «Вашингтона». 2:1.
Впрочем, всего через 32 секунды Чикран неотразимым броском из левого круга вбрасывания пробил Раймера, оформив дубль и 20-й гол в сезоне. 2:2.
Но и это было не всё! На 26-й минуте Коннор Клифтон нанёс бросок от синей линии. Казалось, что Логан Томпсон спасёт ворота, однако на пятачке подсуетился Алекс Так, классно подставив клюшку и позволив «Баффало» неожиданно выйти вперёд!
Дела хозяев стали совсем плохи в середине периода. «Клинки» убежали в контратаку «три в два», Сэм Лафферти получил шайбу, сместился в центр и бросил с неудобной руки. 4:2!
Период завершился для «Вашингтона» четырёхминутным удалением Пьер-Люка Дюбуа. «Баффало» мог приблизиться к победе, однако вместо этого на первой же минуте третьего игрового отрезка упустил Алексея Протаса, убежавшего один на один с Раймером и отправившего шайбу в сетку в меньшинстве — 3:4!
Впрочем, удаление Дюбуа реализовано всё-таки было. «Сэйбрз» активно разыгрывали шайбу в чужой зоне, а затем вывели на бросок Томпсона, караулившего в левом круге вбрасывания — 5:3.
Спустя четыре с половиной минуты Чикран ошибся на чужой синей линии, после чего Джек Куинн убежал в контратаку «один в ноль». Нападающий не стал сильно сближаться с голкипером и бросил с кистей под перекладину — 6:3.
А на 50-й минуте состоялось то, ради чего многие пришли на стадион или включили трансляцию. Расмус Сандин от синей линии слева сделал наброс низом — на пятачке оказался Овечкин, подставивший клюшку и пославший шайбу в ворота. 37-й гол в сезоне и 890-й в карьере! До Уэйна Гретцки осталось всего четыре точных броска!
На этом события матча не завершились. «Вашингтон» продолжил давить и на 55-й минуте сократил отставание до минимума! Овечкин от синей линии нанёс бросок — и Дюбуа успешно подставил клюшку. 5:6! Третье очко для Ови в игре.
Однако долго радоваться у «столичных» не вышло. Через минуту «Баффало» забил ещё раз, причём вновь достаточно эффектно. Маттиас Самуэльссон бросил с кистей от синей линии, на пути шайбы оказался Так, который опять подставил клюшку и оформил дубль!
На последней минуте Пейтон Кребс поставил точку во встрече, забив в пустые ворота «Вашингтона». Нападающий принял необычный пас и, уже лёжа на льду, послал шайбу в оставленные Томпсоном владения.
Таким образом, «Сэйбрз» одержали четвёртую победу в пяти встречах. Если б «клинки» с самого начала сезона играли вот так, то, вероятно, смогли бы претендовать и на попадание в топ-8. А так — успех во матче с «Кэпиталз» не помог им даже подняться с последнего места на Востоке.
Погоня Александра Овечкина успешно продолжилась, в то время как «Вашингтон» потерпел третье поражение подряд и ухудшил свои шансы на Президентский кубок.
Владимир Лаевский