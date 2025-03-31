890!!! Овечкину осталось четыре гола до Гретцки, но «Вашингтон» сенсационно проиграл

«Вашингтон» после крайне успешной серии проиграл два матча подряд и в сводной таблице НХЛ пропустил вперёд «Виннипег». «Реактивные» улетели в отрыв всего на одно очко, при этом проведя на встречу больше. Так что у «столичных» была возможность обойти «Джетс» и вернуться на первое место в НХЛ уже в ближайшем матче.