Главный тренер «Лос-Анджелеса» прокомментировал игру Кузьменко

«Он играл действительно хорошо, вносил свой вклад разными способами. Это здорово! Мы просили его просто делать свое дело. Он перенял рабочую этику всех остальных. С шайбой он так же динамичен, как и наши лучшие игроки, и теперь он один из них, что очень важно. Это отличное приобретение со стороны нашего руководства», — приводит слова Кузьменко LA Insider.