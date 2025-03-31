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Главный тренер «Лос-Анджелеса» прокомментировал игру Кузьменко

Хиллер назвал подписание контракта с Кузьменко отличным приобретением.

Источник: NHL.com

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Джим Хиллер высказался об игре нападающего команды Андрея Кузьменко, заявив, что подписание контракта с россиянином стало отличной сделкой.

В ночь на понедельник «Лос-Анджелес» разгромил «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 8:1. Кузьменко забил гол и отдал две результативные передачи.

«Он играл действительно хорошо, вносил свой вклад разными способами. Это здорово! Мы просили его просто делать свое дело. Он перенял рабочую этику всех остальных. С шайбой он так же динамичен, как и наши лучшие игроки, и теперь он один из них, что очень важно. Это отличное приобретение со стороны нашего руководства», — приводит слова Кузьменко LA Insider.

В начале марта Кузьменко перешел в «Кингз» из «Филадельфии Флайерз» в результате обмена. Всего в нынешнем сезоне он принял участие в 57 матчах, в которых набрал 27 очков (9 голов + 18 передач).