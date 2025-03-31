Кучерова признали первой звездой недели в НХЛ

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
В трех матчах прошедшей недели Кучеров набрал 11 очков, забросив 3 шайбы и отдав 8 голевых передач.
Второй звездой недели стал финский нападающий «Далласа» Роопе Хинц. В четырех матчах он забросил две шайбы и сделал семь результативных передач. Третьей звездой недели стал американский голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк, одержавший три победы и в одной встрече сумевший сохранить свои ворота в неприкосновенности.