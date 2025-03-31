Кучерова признали первой звездой недели в НХЛ

Второй звездой недели стал финский нападающий «Далласа» Роопе Хинц. В четырех матчах он забросил две шайбы и сделал семь результативных передач. Третьей звездой недели стал американский голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк, одержавший три победы и в одной встрече сумевший сохранить свои ворота в неприкосновенности.