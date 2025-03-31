«Он мог забить шесть, мне стоило заткнуться». Реакция Америки на 890-й гол Овечкина в НХЛ

«У меня мурашки по коже от того, что я сегодня здесь, на арене, и смотрю на это. Алекс Овечкин вписал своё имя в протокол. Прекрасное подставление прямо перед воротами, и вот она, 890-я для Великой восьмёрки… ему осталось пять, чтобы добраться до Гретцки», — сказал в ходе эфира известный комментатор и журналист Крейг Лафлин, который второе десятилетие работает на матчах «Вашингтона». Встреча с «Баффало» стала для него первой после операции на сердце.