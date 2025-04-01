Когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки?

В-третьих, в начале апреля «Вашингтону» придётся провести две встречи подряд. Плюс дважды «столичные» сыграют матчи спустя менее двух суток после предыдущего. В этом году было пять случаев, когда Овечкину приходилось играть две встречи подряд — суммарно 10 матчей. Он оформил девять голов, включая хет-трик «Эдмонтону». Поэтому кажется, что у «Кэпиталз» есть план, как грамотно использовать Александра в таких ситуациях. Однако нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что в последний раз «столичным» пришлось проводить такие встречи сразу после перерыва на Турнир четырёх наций — то есть Ови успел отдохнуть и набраться сил. Сейчас же игры идут одна за одной, без возможностей для качественного восстановления. Поэтому справедливо учитывать этот фактор как потенциально сдерживающий для капитана «Кэпс».