«Он снова забил. Это не первоапрельская шутка». Реакция Америки на 891-й гол Овечкина

«Гол есть гол. В этом моменте отлично сыграли Строум и Карлсон. Я рад, что болельщики “Кэпиталз” с таким интересом следят за нашей игрой. Завтра нас ждёт важная встреча с “Каролиной”, так что атмосфера будет жаркой. Рекорд? Я движусь от матча к матчу, от смены к смене. Сейчас, в это время года, все должны быть в тонусе и готовиться к плей-офф. И, я думаю, мы все наслаждаемся этим моментом. Вы, ребята, наслаждаетесь, фанаты наслаждаются. Мы просто играем, наслаждаемся и получаем удовольствие от этой ситуации», — сказал Овечкин.