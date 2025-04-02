«Оставалось только бросать. А сколько там голов у Овечкина?» Марченко стал первой звездой ночи

Александр Овечкин на финишной прямой погони к историческому рекорду для снайперов НХЛ, Никита Кучеров перехватывает лидерство у Нэйтана Маккиннона в списке бомбардиров сезона, Павел Дорофеев продолжает забивать за «Вегас», а российские звезды снова определяют результат в «Коламбусе».
Хет-трик и четыре очка
«Блю Джекетс» второй год остаются одним из самых русских клубов лиги. Даниил Тарасов страхует основного вратаря Элвиса Мерзликинса, Иван Проворов входит в ведущую пару защитников и второй в команде по игровому времени. Дмитрий Воронков после восстановления на старте сезона мощно провел конец прошлого и начало этого года, Егор Чинахов вернулся в игру после пропуска всей зимней части. Кирилл Марченко лидирует в команде по «плюс-минус» и в плане результативности уступает только защитнику Заку Веренски (74 очка). В третьем североамериканском сезоне Кирилл продолжает поднимать планки личных рекордов — 70 очков, 31 гол и 39 передач при «плюс 28» в 70 матчах. Его ход не замедлила неприятная травма с переломом челюсти, когда в гостевой игре с «Далласом» шайба от одноклубника прилетела ему в лицо на скамейке. Взяв паузу перед Турниром четырех наций, россиянин вернулся на лед в маске с закрытым визором.
Главный тренер «Коламбуса» Дин Эвасон не так давно работал в «Миннесоте» с постоянно восхищавшим своим хоккеем Кириллом Капризовым, теперь время от времени хвалит его соотечественников в «Блю Джекетс». Ведущее звено Марченко и Воронкова с Шоном Монахэном нередко дает такой повод. Вспышка результативности Воронкова позволила оценить технические навыки габаритного форварда вместе с большой самоотдачей и умением бороться. Яркость и стабильность Марченко вместе с расширением функционала и переключениями режимов в атаке и обороне позволяют говорить о нем после многих удачных матчей. Иногда описание его оригинальных решений получается не менее нестандартным.
«Я понятия не имею, что он сделал. Это для меня чуждо. Это феноменально», — сказал Эвасон о хитром буллите Марченко против соотечественника Ивана Федотова в матче с «Филадельфией» в середине января. Мерзликинс подобрал классическое сравнение для гола Кирилла в ворота Дарси Кемпера после эффектного прохода с прыжком в овертайме игры с «Лос-Анджелесом» в конце зимы: «Выглядел как русский Бобби Орр. Не хочу много говорить об этом, потому что Бобби Орр — легенда. Я знаю только это».
В ночь на среду «Коламбус» победил «Нэшвилл» (8:4) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Марченко оформил хет-трик (третий за карьеру в лиге), добавил голевую передачу и набрал четыре очка (впервые в карьере). Форвард завершал мощные смены своего звена и забивал первым в каждом из периодов. После того как Кирилл отличился в третий раз и провел восьмой гол команды, под фирменный выстрел пушки, с трибун на лед полетели кепки. Мерзликинс дополнительно призывал публику расставаться с головными уборами. Россиянина признали первой звездой игрового дня, а «Блю Джекетс» остаются в гонке за место в кубковой восьмерки Восточной конференции.
«Причина его успеха в том, что он был жестким, тяжелым, цепким с шайбой. У него появляется больше возможностей, потому что он возвращает ее. Здесь не просто раз — и все. Он не только налетает и стремится бросить в касание, что сегодня получилось фантастически», — сказал Эвасон.
«Такое чувство, словно это сон»
«Коламбус» начинал каждый период с голами Марченко, но при этом действия команды не совсем радовали тренера. Результативная игра зато понравилась болельщикам, а Кирилл нашел позитив в большом числе заброшенных шайб.
«Это дает нам много уверенности и энергии. Просто считаю, все наслаждаются этим моментом, болельщики и мы. Но эта игра прошла, сейчас нам нужно смотреть в будущее и готовиться к следующим матчам», — сказал россиянин.
Нападающий добавил: «Конечно, когда забиваешь первым в самом начале, проводишь ранний гол, это на самом деле помогает и придает сил. В предыдущих матчах нам каждый раз приходилось отыгрываться, а это тяжелее. Сейчас много улыбок, больше позитива в раздевалке. И это важно на таком отрезке сезона. Постараемся сохранить этот позитив, энергию и [так же] сыграть следующие матчи».
Марченко оценил вклад партнеров в свои голы. Первую шайбу россиянин забросил после мощного прессинга звена в зоне атаки и передачи Веренски, две следующие провел во взаимодействии с Монахэном.
«Первый гол — это потрясающе. Я просто остался стоять на открытом льду в зоне атаки. Зи выдал мне великолепный пас, я вроде как попал — не сказать, что был мощный бросок. Это придало уверенности. Но стоит сказать, что мои партнеры по звену сделали все для меня. Мне оставалось просто бросать по воротам, вот и все. Это здорово и для меня, и для команды», — сказал форвард.
Кирилл разделил мнение: впервые забить 30 голов в НХЛ — это круто. При этом он уточнил число шайб в сезоне Овечкина, который этой ночью добрался до числа 38.
«Да, спасибо. Я очень хотел забить 30. Это великолепное чувство. Но Овечкин забил, сколько там? 37 прямо сейчас? [И еще одна сегодня.] Это тоже потрясающе. И я постараюсь забить больше. Это еще не все», — сказал самый результативный нападающий «Коламбуса».
Марченко снова порадовался возвращению Монахэна. Партнер по звену выпал из игры почти на два с половиной месяца с 7 января по 24 марта, а сегодня набрал 4 (2+2) очка.
«Я забил три сегодня, чему очень рад, это точно. Он выдает мне великолепные передачи, я просто швыряю по воротам, в касание и пара отличных бросков. Он тоже придает мне уверенности. Сейчас мы очень хорошо чувствуем друг друга на льду. Наслаждаюсь игрой с ним. И надеюсь, мы будем долго играть вместе», — сказал россиянин.
Кирилл назвал сказочными эмоции сразу после хет-трика, когда на лед полетели головные уборы. Атмосфера домашней арены произвела впечатление на игрока.
«Сказал об этом на скамейке, каждый раз такое чувство, словно это сон. Когда забиваешь трижды, а все кепки летят на лед, на самом деле наслаждаюсь таким моментом. Рад, что оформил хет-трик дома, потому что на выезде чувства не совсем такие. Здесь получаешь удовольствие. Но у нас еще девять матчей в этом регулярном чемпионате. Постараюсь насладиться моментом сегодня, а завтра забудем обо всем этом и будем смотреть в будущее», — сказал форвард.
Артем Агапов