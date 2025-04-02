«Оставалось только бросать. А сколько там голов у Овечкина?» Марченко стал первой звездой ночи

«Блю Джекетс» второй год остаются одним из самых русских клубов лиги. Даниил Тарасов страхует основного вратаря Элвиса Мерзликинса, Иван Проворов входит в ведущую пару защитников и второй в команде по игровому времени. Дмитрий Воронков после восстановления на старте сезона мощно провел конец прошлого и начало этого года, Егор Чинахов вернулся в игру после пропуска всей зимней части. Кирилл Марченко лидирует в команде по «плюс-минус» и в плане результативности уступает только защитнику Заку Веренски (74 очка). В третьем североамериканском сезоне Кирилл продолжает поднимать планки личных рекордов — 70 очков, 31 гол и 39 передач при «плюс 28» в 70 матчах. Его ход не замедлила неприятная травма с переломом челюсти, когда в гостевой игре с «Далласом» шайба от одноклубника прилетела ему в лицо на скамейке. Взяв паузу перед Турниром четырех наций, россиянин вернулся на лед в маске с закрытым визором.