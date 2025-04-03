НХЛ назвала новую ожидаемую дату рекорда Овечкина

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) установила новую дату, когда, по ее прогнозам, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин установит рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах и обойдет канадского форварда Уэйна Гретцки. Об этом сообщается на сайте лиги.
Ранее Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче против «Каролины» (1:5), на счету россиянина теперь 892 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе Гретцки 894 шайбы. В лиге считают, что российский нападающий при сохранении текущей результативности в сезоне установит новый рекорд в ночь на 14 апреля в домашнем матче против «Коламбуса».
До конца текущего регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет семь матчей.
Ранее ТАСС сообщал, что Овечкин повторил рекорд НХЛ по голам за сезон среди игроков в возрасте 39 лет.