НХЛ назвала новую ожидаемую дату рекорда Овечкина

Ранее Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче против «Каролины» (1:5), на счету россиянина теперь 892 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе Гретцки 894 шайбы. В лиге считают, что российский нападающий при сохранении текущей результативности в сезоне установит новый рекорд в ночь на 14 апреля в домашнем матче против «Коламбуса».