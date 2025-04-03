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НХЛ назвала новую ожидаемую дату рекорда Овечкина

Нападающий «Вашингтона» довел количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 892.

Источник: Scott Taetsch/Getty Images

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) установила новую дату, когда, по ее прогнозам, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин установит рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах и обойдет канадского форварда Уэйна Гретцки. Об этом сообщается на сайте лиги.

Ранее Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче против «Каролины» (1:5), на счету россиянина теперь 892 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе Гретцки 894 шайбы. В лиге считают, что российский нападающий при сохранении текущей результативности в сезоне установит новый рекорд в ночь на 14 апреля в домашнем матче против «Коламбуса».

До конца текущего регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет семь матчей.

Ранее ТАСС сообщал, что Овечкин повторил рекорд НХЛ по голам за сезон среди игроков в возрасте 39 лет.