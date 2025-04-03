Овечкин прокомментировал результат матча «Вашингтона» и «Каролины»

«Мы знали, что этот матч получится сложным, — сказал Овечкин. — Они использовали свои шансы в первом периоде, у нас были шансы во втором. В такой игре ты должен использовать свои шансы, если они появляются. Вратари провели отличный матч. В третьем периоде мы хорошо сражались. Мы понимали, что в будущем мы можем встретиться в плей-офф».