Овечкин прокомментировал результат матча «Вашингтона» и «Каролины»

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Гостевой матч против «Каролины» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) получился для «Вашингтона» сложным, команда поняла, что нужно делать, только во втором периоде. Такое мнение журналистам высказал российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
В матче против «Каролины» (1:5) Овечкин отметился заброшенной шайбой. На счету россиянина теперь 892 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Он занимает второе место по этому показателю, уступая только канадцу Уэйну Гретцки (894).
«Мы знали, что этот матч получится сложным, — сказал Овечкин. — Они использовали свои шансы в первом периоде, у нас были шансы во втором. В такой игре ты должен использовать свои шансы, если они появляются. Вратари провели отличный матч. В третьем периоде мы хорошо сражались. Мы понимали, что в будущем мы можем встретиться в плей-офф».
«Игра была очень быстрой. Я не хочу сказать, что мы были не готовы к таким скоростям, но мы старались с этим бороться. Мы поняли, что нам нужно делать, только во втором периоде», — добавил он.
Ранее ТАСС сообщал, что в лиге считают, что российский нападающий при сохранении текущей результативности в сезоне установит новый рекорд в ночь на 14 апреля в домашнем матче против «Коламбуса».