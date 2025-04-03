Овечкин сохранил отрыв от Панарина в гонке российских снайперов НХЛ. Кучеров — третий

После данного матча в текущем сезоне на счету Овечкина стало 39 голов, он продолжает возглавлять список лучших снайперов среди российских хоккеистов. Благодаря данному голу Александр сохранил свой отрыв от идущего за ним на второй строчке Артемия Панарина (34) из «Нью-Йорк Рейнджерс» до пяти шайб и увеличил отрыв от идущего третьим Никиты Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг» до шести голов. На счету 30-летнего форварда «молний» 33 шайбы.