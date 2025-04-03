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Комиссар НХЛ посетил матч «Вашингтона» и назвал Овечкина потрясающим хоккеистом

Александр Овечкин забросил 892-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, больше голов только у Уэйна Гретцки (894).

Источник: Patrick Smith/Getty Images

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн посетил матч регулярного чемпионата с участием российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Об этом сообщает телеканал TNT.

3 апреля «Вашингтон» провел гостевую игру против «Каролины» (1:5). Овечкин стал автором единственного гола своей команды, забросив 892-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он уступает только канадскому форварду Уэйну Гретцки (894).

«Вряд ли кто-либо когда-либо думал, что этот рекорд может быть побит, и это свидетельствует о мастерстве Овечкина, о его выносливости, — сказал Беттмэн. — Он просто потрясающий. Это захватывающий момент, чтобы увидеть, как он пытается побить рекорд Гретцки, это поражает воображение всех людей, а не только хоккейных фанатов. Это особенный период, событие, которое можно пережить лишь один раз, и приятно видеть, как кто-то вроде Овечкина пытается достичь этого результата».

Ранее Беттмэн заявлял, что он и Гретцки начнут ездить на матчи с участием Овечкина, когда ему до повторения рекорда останется четыре гола.