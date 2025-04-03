Комиссар НХЛ посетил матч «Вашингтона» и назвал Овечкина потрясающим хоккеистом

«Вряд ли кто-либо когда-либо думал, что этот рекорд может быть побит, и это свидетельствует о мастерстве Овечкина, о его выносливости, — сказал Беттмэн. — Он просто потрясающий. Это захватывающий момент, чтобы увидеть, как он пытается побить рекорд Гретцки, это поражает воображение всех людей, а не только хоккейных фанатов. Это особенный период, событие, которое можно пережить лишь один раз, и приятно видеть, как кто-то вроде Овечкина пытается достичь этого результата».