Овечкин рассказал, что для него значит поддержка Гретцки в погоне за рекордом

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Поддержка лучшего снайпера регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) канадца Уэйна Гретцки помогает российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину в погоне за рекордом и идет на пользу всему хоккею. Такое мнение Овечкин высказал журналистам.
В ночь на четверг Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевом матче против «Каролины» (1:5), теперь на счету россиянина 892 гола. Он занимает второе место по этому показателю, уступая только Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы. Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявлял, что он и Гретцки будут ездить на матчи с участием Овечкина, когда ему до повторения рекорда останется четыре гола. Как ранее сообщил ТАСС, Беттмэн посетил матч «Вашингтона» с «Каролиной».
«Это хорошо для хоккея, — сказал Овечкин. — Мы поговорили, он (Гретцки — прим. ТАСС) сказал мне, что поддерживает меня. Я уверен, что он присоединится к нашей команде и будет следовать за нами на матчах».
Овечкин считает очень важным для себя, что забил все голы в НХЛ, выступая за одну команду. «Это многое значит для меня. Я рад, что смог поиграть с таким количеством игроков», — отметил капитан «Вашингтона».
В лиге считают, что российский нападающий при сохранении текущей результативности в сезоне установит новый рекорд в ночь на 14 апреля в домашнем матче против «Коламбуса».