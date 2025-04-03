Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин рассказал, что для него значит поддержка Гретцки в погоне за рекордом

Капитану «Вашингтона» осталось забросить три шайбы, чтобы превзойти достижение канадца.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Поддержка лучшего снайпера регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) канадца Уэйна Гретцки помогает российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину в погоне за рекордом и идет на пользу всему хоккею. Такое мнение Овечкин высказал журналистам.

В ночь на четверг Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевом матче против «Каролины» (1:5), теперь на счету россиянина 892 гола. Он занимает второе место по этому показателю, уступая только Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы. Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявлял, что он и Гретцки будут ездить на матчи с участием Овечкина, когда ему до повторения рекорда останется четыре гола. Как ранее сообщил ТАСС, Беттмэн посетил матч «Вашингтона» с «Каролиной».

«Это хорошо для хоккея, — сказал Овечкин. — Мы поговорили, он (Гретцки — прим. ТАСС) сказал мне, что поддерживает меня. Я уверен, что он присоединится к нашей команде и будет следовать за нами на матчах».

Овечкин считает очень важным для себя, что забил все голы в НХЛ, выступая за одну команду. «Это многое значит для меня. Я рад, что смог поиграть с таким количеством игроков», — отметил капитан «Вашингтона».

В лиге считают, что российский нападающий при сохранении текущей результативности в сезоне установит новый рекорд в ночь на 14 апреля в домашнем матче против «Коламбуса».