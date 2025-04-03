Овечкин рассказал, что для него значит поддержка Гретцки в погоне за рекордом

В ночь на четверг Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевом матче против «Каролины» (1:5), теперь на счету россиянина 892 гола. Он занимает второе место по этому показателю, уступая только Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы. Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявлял, что он и Гретцки будут ездить на матчи с участием Овечкина, когда ему до повторения рекорда останется четыре гола. Как ранее сообщил ТАСС, Беттмэн посетил матч «Вашингтона» с «Каролиной».