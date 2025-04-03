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Панарина признали второй звездой дня в НХЛ

Нападающего «Рейнджерс» Панарина признали второй звездой дня в НХЛ.

Источник: Bruce Bennett/Getty Images

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В домашнем матче регулярного чемпионата против «Миннесоты Уайлд» (5:4 ОТ) Панарин забросил шайбу и отметился двумя голевыми передачами.

Первой звездой дня стал нападающий «Каролины Харрикейнз» Джексон Блейк, оформивший дубль в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (5:1). Третьей звездой признан голкипер «Сиэтл Кракен» Джо Даккор, который отразил все 25 бросков в матче с «Ванкувер Кэнакс» (5:0).