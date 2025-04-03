Панарина признали второй звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В домашнем матче регулярного чемпионата против «Миннесоты Уайлд» (5:4 ОТ) Панарин забросил шайбу и отметился двумя голевыми передачами.
Первой звездой дня стал нападающий «Каролины Харрикейнз» Джексон Блейк, оформивший дубль в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (5:1). Третьей звездой признан голкипер «Сиэтл Кракен» Джо Даккор, который отразил все 25 бросков в матче с «Ванкувер Кэнакс» (5:0).