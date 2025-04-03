«Гретцки изящно принял потерю рекорда». Реакция на классический 892-й гол Овечкина в НХЛ

«Это будет довольно безумно. Такое ощущение, что рекорд уже вот-вот случится, и Алекс чувствует, что он всё ещё может забивать каждый вечер. Так что это было огромным событием для нас. И, очевидно, для него самого потрясающе осознавать, что он всё ещё делает это в таком стремительном темпе. Если бы Ови не получил травму, то, вероятно, был бы в гонке за звание лучшего снайпера НХЛ в этом сезоне», — сказал защитник Тревор ван Римсдайк.