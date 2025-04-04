Голевой порог: чем запомнится первый сезон Мичкова в НХЛ

Еще один интересный факт: у Бедарда, на которого буквально молились все фанаты «Чикаго», в этом сезоне всего на одно очко больше, чем у Мичкова. При этом для канадца этот сезон уже второй в Национальной хоккейной лиге, а для россиянина — дебютный.