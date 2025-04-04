«Потрясен поступком Ови в мой день рождения». Интервью форварда «Вашингтона» Пьер-Люка Дюбуа

26-летний центрфорвард, в июне прошлого года обменянный из «Лос-Анджелеса» в «Вашингтон» на вратаря Дарси Кемпера, вписался в состав команды из столицы США как влитой. Сравните его 40 очков (16+24) за полный сезон в «Кингз» с 63 (19+44) за еще неполный — в «Кэпиталз». А особенно — «минус 9» у «Королей» с «плюс 31» у «Столичных».
Лучший показатель полезности — «плюс 16» — у могучего франкоканадца из провинции Квебек, выбранного на драфте «Коламбусом» под третьим номером, был как раз во втором сезоне в «Блю Джекетс». С тех пор — не лучше «плюс 5». А тут — и по очкам пока повторение личного рекорда, а уж по «плюс-минусу»… И с дисциплиной стало получше. В «Виннипеге» у Пьера-Люка был сезон со 106 минутами штрафа, а сейчас, понятно, до «Леди Бинг Трофи» тоже далеко, но 58 — это все же в пределах нормы.
До «Вашингтона» Дюбуа далеко не всегда оправдывал ожидания болельщиков, и критики в его адрес хватало. Но, кажется, он нашел свою команду. А вот общительным я его как раз себе представлял, и в этом смысле нападающий мои ожидания оправдал полностью. Дело в том, что его одноклубник сначала по «Коламбусу», а потом и по «Лос-Анджелесу» Владислав Гавриков рассказывал мне, что Пьер-Люк и дома у него неоднократно бывал, и стал ценителем борща, который пробовал и в домашнем, и в ресторанном исполнении.
Эту тему мы тоже затронули, но основной был, конечно, Александр Овечкин.
Сотни сумасшедших ударов
— Какой факт об Овечкине вы расскажете с наибольшим удовольствием? — вопрос Дюбуа.
— Я играю с Ови менее полугода, и, тем не менее, у меня накопилось о нем уже достаточно историй. Самая впечатляющая из них приключилась, собственно, прямо тогда, когда меня сюда обменяли. От кого, думаете, сразу после этого получил первую эсэмэску?
— Кажется, догадываюсь.
— Да, от Овечкина. И вскоре после этого — первый же телефонный звонок. Это уже заслуживает уважения, вспоминая, кто он есть, — но и это еще не все.
— Интригуете.
— Это был мой день рождения, о чем Алекс, как вы понимаете, знать совершенно не обязан. А сам он в тот момент находился на отдыхе, кажется, в Турции. И, тем не менее, нашел время, чтобы мне набрать, пожелать счастливого дня рождения и сказать: «Добро пожаловать в команду!».
Честно говоря, я от всего этого немного ошалел. Когда ты пацаном с восхищением наблюдаешь за человеком на льду, а потом проходит много лет, и в один прекрасный день тебя обменивают в команду, в которой он по-прежнему выступает, первым делом умаешь: «О, я буду играть с ним!» Но сразу же после этой новости получить от такого человека звонок… Это по-настоящему крутой момент в моей карьере.
— Удивились, что Александр, получив перелом ноги, начал забивать в прежнем режиме сразу после полуторамесячного восстановления?
— Да, но это просто Ови! Он один такой — и во многих смыслах. По тому, как играет на площадке, по его неповторимой личности за ее пределами. Но и по таким вот вещам. Мы обсуждали это с парнями — Овечкин ведь получал сотни сумасшедших ударов за двадцать лет карьеры в НХЛ! Всегда играл жестко, шел в форчек — и против него действовали так же.
Не так часто встретишь, чтобы суперзвезды до такой степени не щадили себя и были настолько задействованы в физической борьбе. И почти всю карьеру у него обходилось без серьезных травм. Сейчас одна случилась — но Александр восстановился и снова стал собой. А сочетание стиля его игры со здоровьем — то, что станет частью легенды. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы дальше снова обходилось без травм!
Никогда не поднимайся слишком высоко. И не падай слишком низко
— А можете ли привести наиболее впечатляющие примеры того, какой Ови капитан?
— Все они разные, у каждого свой стиль. Что делает Александра в этом плане особенным — даже в сложные моменты, когда не все складывается для команды хорошо, он одной шуткой или комментарием может снять напряжение. Овечкин хочет, чтобы все происходило не слишком серьезно, чтобы люди получали от происходящего удовольствие и оставались на позитиве. И когда ты видишь, что Александр как капитан ведет себя подобным образом, это впечатляет еще больше. Стремление, чтобы в раздевалке была легкая атмосфера, без усложнений, — то, что отличает его в первую очередь.
Когда новый игрок вроде меня приходит в команду, для него Овечкин — это больше не такой же хоккеист, как все вокруг, а легенда, которая по-прежнему выступает. А он оказывается таким… нормальным! Ты иногда сам себе не веришь, понимая, что можешь разговаривать с ним, как будто это — обычный хоккеист. И при тебе и с тобой все время шутит, улыбается, смеется. Для новичка «Вашингтона» это что-то громадное.
— Как бы вы сформулировали, какой пример подает партнерам Овечкин?
— «Никогда не поднимайся слишком высоко и не падай слишком низко». Как человек. И это очень круто видеть.
— А хотели бы вы видеть Овечкина вместе со сборной России на Олимпиаде в Милане в следующем году?
— Да. Хотя бы в том смысле, что молодой Овечкин в визоре (На раннем этапе карьеры Александр, пока это было можно, носил на шлеме тонированный визор. — Прим. И. Р.) в форме сборной России на Олимпиадах — это невероятные моменты, оставшиеся в моей детской памяти. Его особая экипировка, важные голы, крутые силовые приемы — все это по-прежнему у меня в голове. Безусловно, переход в «Вашингтон» — не мое решение и не сделанное для меня, но чем больше вижу и узнаю Овечкина, тем лучше понимаю, почему для людей такое удовольствие на него смотреть.
Ресторан «Марьиванна» в Нью-Йорке
— Его историческая погоня за рекордом Уэйна Гретцки — предмет обсуждения всей лиги и ее болельщиков. Для меня же одна из самых интересных вещей — как «Кэпиталз» удалось найти баланс между личным достижением и командной игрой. Два года назад «Вашингтон» не попал в плей-офф, год — пролез туда на последней минуте последнего матча, а теперь досрочно выиграл конференцию!
— Каждый одинаково сильно хочет двух вещей — взять Кубок и чтобы Ови побил рекорд. И нам так же приятно выигрывать матчи, как и видеть, с какой регулярностью он забивает, как делает хет-трики (у Овечкина в этом сезоне их пока два. — Прим. И. Р.) и отправляет в ворота соперников победные шайбы.
У нас в этом сезоне двойная гонка! Мы добиваемся командных целей и цели О (Овечкина. — Прим. И. Р.). Делать две такие вещи одновременно — это уникальный опыт, который бывает раз за карьеру. И далеко не у всех.
— Вам важно, чтобы Ови сделал это в нынешнем сезоне?
— Очень хотим! Чем быстрее это произойдет, тем лучше будет для всех. Конечно, у него есть стремление установить рекорд, но не меньше, поверьте, этого хотят все в раздевалке, в клубе, в городе. Можно долго говорить о том, какое влияние Александр оказывает на всех окружающих.
— Владислав Гавриков рассказывал мне, что вы — большой поклонник русской кухни и, в частности, борща. У вас еще не было шанса сходить с Овечкиным в какой-нибудь ресторан русской национальной кухни?
— Однажды его жена сделала борщ на всю команду, который Ови притащил сюда, в раздевалку. И он был по-настоящему хорош. А опыта, связанного с вашей кухней, у меня много еще со времен выступлений с парнями вроде Гаврикова, Панарина, Бобровского. В Нью-Йорке есть действительно классный русский ресторан — «Марьиванна». Бывал в нем несколько раз. Раньше, как мне рассказывали, такой же был и в Вашингтоне, но, к сожалению, к моменту моего приезда в «Кэпиталз» закрылся. В противном случае мы бы уже давно в таком заведении с Овечкиным побывали. Но, надеюсь, это еще где-нибудь получится.
— Чего ожидали, когда вас обменяли в «Вашингтон», и как эти ожидания соотнеслись с действительностью?
— У меня есть несколько друзей, которые играли за «Кэпиталз» раньше. Когда меня сюда обменяли, все как один сказали, что это классный клуб, здесь отличная обстановка в раздевалке. Знал, что в этой команде много таланта и перспективных молодых ребят, отличные лидеры, ветераны — такие как О, Джонни (Карлсон. — Прим. И. Р.), Уилсон, Дауд. Теперь вижу все это своими глазами и понимаю, какая большая и ежедневная работа за этим стоит. Это полностью соответствует тому, о чем думал, когда сюда переходил.
— Вы достаточно часто играете в звене с Алексеем Протасом. Как объясните его огромный прогресс в нынешнем сезоне?
— Первое, что приходит в голову при разговоре о Про — он очень умный. Голова — его главный инструмент. Когда ты так умен, то можешь разобраться и со всем остальным. Парень набирается все больше опыта, а с ним приходит уверенность, начинает обыгрывать соперников, оправданно рисковать, и мы весь сезон видим, как это приводит к результату.
Про в порядке с первой игры регулярки и по сей день, у него не было спадов. По ходу чемпионата Алексей становится только лучше и лучше. Одно удовольствие за этим наблюдать. Важно, что ему помогает Ови. Они говорят на одном языке, и убежден, что это имеет большое значение. И я все больше убеждаюсь в том, что для Про потолок — это небо. У него есть все, чтобы стать элитным игроком НХЛ, и мы счастливы, что он — с нами.
Игорь Рабинер