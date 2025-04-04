«Потрясен поступком Ови в мой день рождения». Интервью форварда «Вашингтона» Пьер-Люка Дюбуа

Про в порядке с первой игры регулярки и по сей день, у него не было спадов. По ходу чемпионата Алексей становится только лучше и лучше. Одно удовольствие за этим наблюдать. Важно, что ему помогает Ови. Они говорят на одном языке, и убежден, что это имеет большое значение. И я все больше убеждаюсь в том, что для Про потолок — это небо. У него есть все, чтобы стать элитным игроком НХЛ, и мы счастливы, что он — с нами.