Александр Овечкин подъехал к сыну после того, как повторил рекорд Гретцки

Российский нападающий Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин сразу после того, как забил 894-й гол за карьеру в регулярках НХЛ в третьем периоде матча с Чикаго Блэкхоукс (5:3), подъехал к сыну Сергею, чтобы разделить с ним этот знаковый момент.