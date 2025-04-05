Александр Овечкин подъехал к сыну после того, как повторил рекорд Гретцки

Благодаря этому голу Овечкин повторил легендарный снайперский рекорд Уэйна Гретцки по голам в сильнейшей лиге мира.
Звёздный хоккеист через стекло отбил пять сыну и ещё одному из своих родственников или друзей.
Напомним, в этой игре звёздный российский форвард отметился дублем. Он открыл счёт уже на четвёртой минуте первого периода. Также он стал первым россиянином в нынешнем сезоне, достигшим отметки в 40 заброшенных шайб.
Всего в нынешнем сезоне на счету 39-летнего Овечкина 60 матчей, в которых он набрал 68 (41+27) очков.