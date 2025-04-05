Овечкин установил новый рекорд НХЛ по числу победных голов

В матче против «Чикаго Блэкхокс», который состоялся в столице США и завершился победой «Вашингтона» (5:3), Овечкин оформил дубль и стал автором решающей шайбы. Для 39-летнего россиянина этом гол стал 136-м победным в карьере в «регулярках» лиги. По этому показателю капитан «Вашингтона» превзошел Яромира Ягра и занял чистое первое место в истории НХЛ.