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Овечкин установил новый рекорд НХЛ по числу победных голов

Овечкин превзошел Ягра и установил новый рекорд НХЛ по числу победных голов.

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд по количеству победных голов в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче против «Чикаго Блэкхокс», который состоялся в столице США и завершился победой «Вашингтона» (5:3), Овечкин оформил дубль и стал автором решающей шайбы. Для 39-летнего россиянина этом гол стал 136-м победным в карьере в «регулярках» лиги. По этому показателю капитан «Вашингтона» превзошел Яромира Ягра и занял чистое первое место в истории НХЛ.

Всего Овечкин забросил 894 шайбы в 1486 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин догнал канадца Уэйна Гретцки (894 гола в 1487 матча) в списке лучших снайперов в истории лиги.

Вашингтон
5:3
1:1, 1:2, 3:0
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
5.04.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Люк Ричардсон
Вратари
Чарли Линдгрен
Спенсер Найт
(Спенсер Найт)
1-й период
03:52
Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
13:55
Тайлер Бертуцци
(Лэндон Слаггерт, Фрэнк Назар)
18:21
Райан Леонард
2-й период
20:31
Фрэнк Назар
(Патрик Марун, Оливер Мур)
27:09
Мартин Фехервари
(Джон Карлсон, Коннор Макмайкл)
27:19
Филипп Курашев
(Оливер Мур, Лэндон Слаггерт)
32:40
Фрэнк Назар
3-й период
43:09
Патрик Марун
43:46
Дилан Строум
45:07
Коннор Бедард
46:13
Александр Овечкин
(Эндрю Манджапане, Джон Карлсон)
58:24
Райан Леонард
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит