Овечкин установил новый рекорд НХЛ по числу победных голов

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд по количеству победных голов в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В матче против «Чикаго Блэкхокс», который состоялся в столице США и завершился победой «Вашингтона» (5:3), Овечкин оформил дубль и стал автором решающей шайбы. Для 39-летнего россиянина этом гол стал 136-м победным в карьере в «регулярках» лиги. По этому показателю капитан «Вашингтона» превзошел Яромира Ягра и занял чистое первое место в истории НХЛ.
Всего Овечкин забросил 894 шайбы в 1486 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин догнал канадца Уэйна Гретцки (894 гола в 1487 матча) в списке лучших снайперов в истории лиги.