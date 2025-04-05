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Великий! Великий! Великий! Овечкин повторил рекорд Гретцки

Осталась всего одна шайба до единоличного достижения.

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Закричать после 894-й гола Александра Овечкина, который он забил в ворота «Чикаго», ради величия момента что-то в духе «он сделал это, наша легенда!» можно. Но это будет это выглядеть не натурально. В данном случае ожидание, предвкушение и наследие более интересны, чем непосредственно финальная точка.

К своему достижению Овечкин шел много лет, а последние сезона три речь только и шла о Великой погоне за Уэйном Гретцки, словно с «Вашингтоном» и его капитаном больше ничего важного не происходило.

Никто не сомневался, что Александр рано или поздно достигнет заветной цели. Сиюминутные восторги можно оставить для других памятных историй типа золотого гола Ильи Ковальчука. Они прекрасны в моменте.

То, чего добился капитан «Вашингтона», имеет принципиально иное значение в мировом масштабе. Прежде всего оно свидетельствует о чисто спортивном величии, ставя Овечкин рядом с лучшими атлетами всех времен и народов.

Оставаться одним из лучших в своем деле на протяжении двух десятков лет — удел суперзвезд типа Леброна Джеймса или Новака Джоковича. Русских рядом не было. Но теперь есть. Даже современники Овечкина, выходившие вместе с ним на площадку, не устают восхищаться его мотивацией. В этой вроде бы простой точке зрения заложена более глубокий смысл. Хоккеисты, с детства привыкшие к конкуренции и преодолению, восхищаются человеком, который продолжает делать в предпенсионном по спортивным меркам возрасте.

В 2010−12 годах, когда результативность Овечкина съехала ниже отметки в 40 голов за сезон, североамериканские коллеги писали, что нападающий «Кэпиталз» уже не тот, сдает физически и к нему приспособились.

Источник: AP 2024

Это было не частное мнение одного-двух завистников, а вполне распространенная точка зрения. Сейчас на те выводы приходится смотреть с саркастичной улыбкой. Разве умные люди могут так наивно ошибаться? В этом нет ничего странного. В таком переобувании больше всего заслуга самого Овечкина, который не перестает удивлять.

Рекорд прекрасен не только цифрами, но и личностью его обладателя. Александр давно вышел за чисто хоккейные границы, что пошло на пользу всей индустрии, а не только ему самому. Первые лица России и США считают за честь при встрече пожать ему руку и пообщаться.

Свой последний отрезок к новой вершине Овечкин начал в условиях жесточайшего давления, связанного с политической ситуацией в мире, и вышел из него максимально достойно. Это заслуживает уважения, как бы ни надрывали горло хейтеры и ни бесился Доминик Гашек. Само слово «русский» в хоккее давно не звучало так гордо. Уникальный рекорд принадлежит не только Овечкину, но и всей стране, где великий нападающий вырос и огранил свой талант. Эти вещи нельзя переоценить ни в моменте, ни в ближайшем будущем.

А до того, чтобы обойти Гретцки и стать единоличным обладателем рекорда, Овечкину осталось забить один гол. Ждать осталось совсем немного.

Автор: Михаил Зислис

Вашингтон
5:3
1:1, 1:2, 3:0
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
5.04.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Люк Ричардсон
Вратари
Чарли Линдгрен
Спенсер Найт
(Спенсер Найт)
1-й период
03:52
Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
13:55
Тайлер Бертуцци
(Лэндон Слаггерт, Фрэнк Назар)
18:21
Райан Леонард
2-й период
20:31
Фрэнк Назар
(Патрик Марун, Оливер Мур)
27:09
Мартин Фехервари
(Джон Карлсон, Коннор Макмайкл)
27:19
Филипп Курашев
(Оливер Мур, Лэндон Слаггерт)
32:40
Фрэнк Назар
3-й период
43:09
Патрик Марун
43:46
Дилан Строум
45:07
Коннор Бедард
46:13
Александр Овечкин
(Эндрю Манджапане, Джон Карлсон)
58:24
Райан Леонард
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит