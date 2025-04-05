Великий! Великий! Великий! Овечкин повторил рекорд Гретцки

Свой последний отрезок к новой вершине Овечкин начал в условиях жесточайшего давления, связанного с политической ситуацией в мире, и вышел из него максимально достойно. Это заслуживает уважения, как бы ни надрывали горло хейтеры и ни бесился Доминик Гашек. Само слово «русский» в хоккее давно не звучало так гордо. Уникальный рекорд принадлежит не только Овечкину, но и всей стране, где великий нападающий вырос и огранил свой талант. Эти вещи нельзя переоценить ни в моменте, ни в ближайшем будущем.