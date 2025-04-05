Остался всего один гол! Овечкин повторил рекорд Гретцки и чуть не установил новый: как это было

Не забил Овечкин и в пустые ворота, когда «Блэкхокс» пытались спасти матч, заменив голкипера — на лед он в этот момент ожидаемо не выходил. Зато первой шайбой в НХЛ отметился молодой Райан Леонард. С новым снайперским рекордом Александр повременил до следующей игры, хотя мог все-таки установить его на последней минуте матча, когда несколько раз опасно бросал по воротам Найта в рамках одной смены. Но до конца регулярки достаточно времени, чтобы вписать свое имя в историю — еще целых шесть игр.