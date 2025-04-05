Остался всего один гол! Овечкин повторил рекорд Гретцки и чуть не установил новый: как это было

Великая погоня Александра Овечкина — главная причина, почему стоит следить за каждой игрой «Вашингтона» на финише регулярного чемпионата. Перед домашним матчем с кризисным «Чикаго» до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки оставалось всего две шайбы. НХЛ и «Кэпиталз» уже продумали детали масштабной церемонии. Легендарный канадец, разумеется, присутствовал на трибунах Capital One Arena, где также собрались все главные лица лиги, семья Овечкина, в том числе мама — Татьяна Николаевна.
Откладывать покорение рекорда Александр не стал. Шайба номер 893 пришла к капитану «Вашингтона» уже на четвертой минуте. Болельщики взорвались, когда россиянин замкнул передачу Дилана Строума из-за ворот. Этим голом Овечкин не только отметил юбилей (40 за регулярку), но и установил очередное достижение. Теперь у россиянина 55 шайб в карьере за первые пять минут игры. Он сравнялся по этому показателю с Марио Лемье, а лидирует — Фил Эспозито (56 голов).
Каждый бросок Овечкина вызывал повышенное внимание. Но Спенсер Найт, перезагрузивший сезон после обмена из «Флориды» в «Чикаго», до 47-й минуты отказывался помогать российскому снайперу, отразив несколько опасных бросков. Шайба в дебюте матча так и оставалась единственной до середины третьего периода. Хотя Александр был традиционно нацелен на ворота. Тем более он уже четыре матча подряд не уходил со льда без голов. И это в 39 лет на финише сезона!
«Кэпиталз» завершают регулярку лидерами Восточной конференции, несмотря на просадку на последней неделе. Три поражения подряд — большая редкость для команды Спенсера Карбери. Вот и матч с «Блэкхокс», которым давно не светит место в зоне плей-офф, получился тяжелым. Гости отыгрались еще в первом периоде, а во втором организовали еще две шайбы.
План по спасению матча «Вашингтон» осуществил в третьем периоде. Со второй попытки не без помощи везения (игрок «Чикаго» забил в свои ворота) «Столичные» реализовали большинство. Все внимание во время розыгрыша забирал на себя Овечкин. И когда в штраф-бокс при счете 3:3 отправился Коннор Бедард, Александр сделал это! Дубль россиянина позволил сравняться с великим Гретцки. Все партнеры по «Вашингтону» выскочили на лед. Трибуны стоя аплодировали главному герою вечера, а вместе с ними — сам Уэйн и комиссар НХЛ Гэри Беттмен.
По первой реакции Овечкина стало понятно, кому он посвятил легендарный гол. Сразу после шайбы номер 894 Александр отправил воздушные поцелуи в сторону ложу, где находилась его семья. Исторический момент окончания Великой погони затмил ход матча с «Чикаго». Счет отошел на второй план после великого достижения Овечкина. Когда до конца игры оставалось чуть больше четырех минут, Александр упустил выход «один в ноль» — Найт прочитал его финт, отложив новый снайперский рекорд НХЛ.
Не забил Овечкин и в пустые ворота, когда «Блэкхокс» пытались спасти матч, заменив голкипера — на лед он в этот момент ожидаемо не выходил. Зато первой шайбой в НХЛ отметился молодой Райан Леонард. С новым снайперским рекордом Александр повременил до следующей игры, хотя мог все-таки установить его на последней минуте матча, когда несколько раз опасно бросал по воротам Найта в рамках одной смены. Но до конца регулярки достаточно времени, чтобы вписать свое имя в историю — еще целых шесть игр.
Автор: Михаил Скрыль