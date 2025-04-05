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Остался всего один гол! Овечкин повторил рекорд Гретцки и чуть не установил новый: как это было

А ведь мог установить новый уже сегодня.

Источник: AP 2024

Великая погоня Александра Овечкина — главная причина, почему стоит следить за каждой игрой «Вашингтона» на финише регулярного чемпионата. Перед домашним матчем с кризисным «Чикаго» до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки оставалось всего две шайбы. НХЛ и «Кэпиталз» уже продумали детали масштабной церемонии. Легендарный канадец, разумеется, присутствовал на трибунах Capital One Arena, где также собрались все главные лица лиги, семья Овечкина, в том числе мама — Татьяна Николаевна.

Откладывать покорение рекорда Александр не стал. Шайба номер 893 пришла к капитану «Вашингтона» уже на четвертой минуте. Болельщики взорвались, когда россиянин замкнул передачу Дилана Строума из-за ворот. Этим голом Овечкин не только отметил юбилей (40 за регулярку), но и установил очередное достижение. Теперь у россиянина 55 шайб в карьере за первые пять минут игры. Он сравнялся по этому показателю с Марио Лемье, а лидирует — Фил Эспозито (56 голов).

Каждый бросок Овечкина вызывал повышенное внимание. Но Спенсер Найт, перезагрузивший сезон после обмена из «Флориды» в «Чикаго», до 47-й минуты отказывался помогать российскому снайперу, отразив несколько опасных бросков. Шайба в дебюте матча так и оставалась единственной до середины третьего периода. Хотя Александр был традиционно нацелен на ворота. Тем более он уже четыре матча подряд не уходил со льда без голов. И это в 39 лет на финише сезона!

«Кэпиталз» завершают регулярку лидерами Восточной конференции, несмотря на просадку на последней неделе. Три поражения подряд — большая редкость для команды Спенсера Карбери. Вот и матч с «Блэкхокс», которым давно не светит место в зоне плей-офф, получился тяжелым. Гости отыгрались еще в первом периоде, а во втором организовали еще две шайбы.

План по спасению матча «Вашингтон» осуществил в третьем периоде. Со второй попытки не без помощи везения (игрок «Чикаго» забил в свои ворота) «Столичные» реализовали большинство. Все внимание во время розыгрыша забирал на себя Овечкин. И когда в штраф-бокс при счете 3:3 отправился Коннор Бедард, Александр сделал это! Дубль россиянина позволил сравняться с великим Гретцки. Все партнеры по «Вашингтону» выскочили на лед. Трибуны стоя аплодировали главному герою вечера, а вместе с ними — сам Уэйн и комиссар НХЛ Гэри Беттмен.

По первой реакции Овечкина стало понятно, кому он посвятил легендарный гол. Сразу после шайбы номер 894 Александр отправил воздушные поцелуи в сторону ложу, где находилась его семья. Исторический момент окончания Великой погони затмил ход матча с «Чикаго». Счет отошел на второй план после великого достижения Овечкина. Когда до конца игры оставалось чуть больше четырех минут, Александр упустил выход «один в ноль» — Найт прочитал его финт, отложив новый снайперский рекорд НХЛ.

Не забил Овечкин и в пустые ворота, когда «Блэкхокс» пытались спасти матч, заменив голкипера — на лед он в этот момент ожидаемо не выходил. Зато первой шайбой в НХЛ отметился молодой Райан Леонард. С новым снайперским рекордом Александр повременил до следующей игры, хотя мог все-таки установить его на последней минуте матча, когда несколько раз опасно бросал по воротам Найта в рамках одной смены. Но до конца регулярки достаточно времени, чтобы вписать свое имя в историю — еще целых шесть игр.

Автор: Михаил Скрыль

Вашингтон
5:3
1:1, 1:2, 3:0
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
5.04.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Люк Ричардсон
Вратари
Чарли Линдгрен
Спенсер Найт
(Спенсер Найт)
1-й период
03:52
Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
13:55
Тайлер Бертуцци
(Лэндон Слаггерт, Фрэнк Назар)
18:21
Райан Леонард
2-й период
20:31
Фрэнк Назар
(Патрик Марун, Оливер Мур)
27:09
Мартин Фехервари
(Джон Карлсон, Коннор Макмайкл)
27:19
Филипп Курашев
(Оливер Мур, Лэндон Слаггерт)
32:40
Фрэнк Назар
3-й период
43:09
Патрик Марун
43:46
Дилан Строум
45:07
Коннор Бедард
46:13
Александр Овечкин
(Эндрю Манджапане, Джон Карлсон)
58:24
Райан Леонард
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит