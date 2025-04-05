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«Просил меня забить три гола»: Овечкин рассказал о беседе с Гретцки

Овечкин: Гретцки перед матчем сказал мне забить три гола, чтобы закончить все.

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ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что канадец Уэйн Гретцки перед матчем «Вашингтона» с «Чикаго Блэкхокс» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в личной беседе попросил россиянина забросить три шайбы и побить снайперский рекорд лиги.

«Вашингтон» на своей площадке обыграл «Чикаго» в матче регулярного первенства НХЛ (5:3). Овечкин оформил дубль, достиг отметки в 894 шайб, заброшенных за карьеру в чемпионатах НХЛ, и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки. 39-летнему россиянину потребовалось 1486 матчей. Гретцки забросил 894 шайбы в 1487 матчах.

«Были моменты (для хет-трика), но мы делаем все возможное для того, чтобы выиграть. Конечно же, если бы забил, было бы круто. Гретцки мне написал перед игрой, сказал: “Забей три, чтобы это все закончилось”. Тяжело что-либо сказать, потому что очень много эмоций. Конечно, я рад, что удалось достичь такого результата. Перед нашими болельщиками, перед семьей, детьми, моей женой. Я знаю, что очень много людей сегодня смотрели в матч и знаю, что в России очень за этим следят. Очень счастлив, что получилось это сделать», — сказал Овечкин журналистам.

Вашингтон
5:3
1:1, 1:2, 3:0
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
5.04.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Люк Ричардсон
Вратари
Чарли Линдгрен
Спенсер Найт
(Спенсер Найт)
1-й период
03:52
Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
13:55
Тайлер Бертуцци
(Лэндон Слаггерт, Фрэнк Назар)
18:21
Райан Леонард
2-й период
20:31
Фрэнк Назар
(Патрик Марун, Оливер Мур)
27:09
Мартин Фехервари
(Джон Карлсон, Коннор Макмайкл)
27:19
Филипп Курашев
(Оливер Мур, Лэндон Слаггерт)
32:40
Фрэнк Назар
3-й период
43:09
Патрик Марун
43:46
Дилан Строум
45:07
Коннор Бедард
46:13
Александр Овечкин
(Эндрю Манджапане, Джон Карлсон)
58:24
Райан Леонард
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит