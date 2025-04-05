«Просил меня забить три гола»: Овечкин рассказал о беседе с Гретцки

«Были моменты (для хет-трика), но мы делаем все возможное для того, чтобы выиграть. Конечно же, если бы забил, было бы круто. Гретцки мне написал перед игрой, сказал: “Забей три, чтобы это все закончилось”. Тяжело что-либо сказать, потому что очень много эмоций. Конечно, я рад, что удалось достичь такого результата. Перед нашими болельщиками, перед семьей, детьми, моей женой. Я знаю, что очень много людей сегодня смотрели в матч и знаю, что в России очень за этим следят. Очень счастлив, что получилось это сделать», — сказал Овечкин журналистам.