«Он не хочет забивать рекордный гол в пустые ворота». Почему Овечкин не играл, когда «Чикаго» снял вратаря

Александр Овечкин отложил новый снайперский рекорд НХЛ на оставшиеся игры регулярного чемпионата. Их у «Вашингтона» впереди еще шесть. Ближайшая — в воскресенье вечером (по московскому часовому поясу) с «Айлендерс». В матче с «Чикаго» нападающий оформил дубль, но был безумно близок и к хет-трику. Не сложилось: в концовке отказался пропускать еще один гол от Ови вратарь Спенсер Найт, а когда «Блэкхокс» заменили голкипера, форвард не выходил на лед.
Голы Александра в пустые ворота — отдельная драма его карьеры. Сложно объяснить логически, почему они так раздражают хейтеров Овечкина. Многие почему-то забывают, что попасть в пустые не так просто. Надо обладать не только меткостью, но и хладнокровием, чтобы на усталости бросить точно в цель. К тому же большую часть шайб в нынешней регулярке россиянин организовал в традиционной расстановке — 32 из 40. Остальные восемь пришлись в пустые ворота, но это не лучший результат лиги. Лидирует в НХЛ по этому показателю — сменивший три клуба за год Микко Рантанен. Финн наколотил по пустым девять голов.
Для символизма и значимости момента было бы не так эффектно установить снайперский рекорд НХЛ броском по пустым воротам. Наверняка это держал в уме главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери, когда не выпускал Овечкина в расстановке «пять на шесть».
— Я еще не говорил с Ови об этом. Но, по моим ощущениям, когда дело дойдет до этого момента, он не захочет забивать рекордный гол в пустые ворота, — отмечал Спенсер Карбери в конце февраля.
Аналогичного мнения придерживалась и жена хоккеиста Настасия, с которой в марте пообщался обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер.
— Тоже так думаю. Потому что если вспомнить его 802-й гол, когда он побил достижение Горди Хоу, то Саша сначала не стал бросать по пустым воротам, а отдал Жене Кузнецову, поскольку не хотел забивать столь важную шайбу таким образом. Но Евгений все же ее вернул и потом смеялся: «Не хочу, чтобы меня ненавидел весь мир!» Саша со второго раза все-таки бросил и забил, но чувствую, что он видел этот гол по-другому, хотел иначе его забить, — рассказала Настасия в интервью «СЭ».
Снайперский рекорд лиги по голам в пустые ворота Овечкин установил давно — в феврале 2024 года. Опередив, конечно же, Гретцки. У Уэйна — 56 шайб, у Александра — 65. Теперь ему предстоит обогнать канадца и по общему количеству голов. И как бы ни пришла к Овечкину шайба номер 895, она войдет в историю мирового спорта. А если это и случится броском по пустым воротам, Александр в очередной раз устроит сеанс троллинга всем хейтерам. Величие россиянина от этого не пострадает.
Автор: Михаил Скрыль