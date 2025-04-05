«Он не хочет забивать рекордный гол в пустые ворота». Почему Овечкин не играл, когда «Чикаго» снял вратаря

Голы Александра в пустые ворота — отдельная драма его карьеры. Сложно объяснить логически, почему они так раздражают хейтеров Овечкина. Многие почему-то забывают, что попасть в пустые не так просто. Надо обладать не только меткостью, но и хладнокровием, чтобы на усталости бросить точно в цель. К тому же большую часть шайб в нынешней регулярке россиянин организовал в традиционной расстановке — 32 из 40. Остальные восемь пришлись в пустые ворота, но это не лучший результат лиги. Лидирует в НХЛ по этому показателю — сменивший три клуба за год Микко Рантанен. Финн наколотил по пустым девять голов.