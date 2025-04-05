Овечкин обратился к россиянам после повторения рекорда Гретцки

ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Российский форвард хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, повторив рекорд Уэйна Гретцки, передал привет России и поблагодарил соотечественников за поддержку.
«Вашингтон» на своей площадке обыграл «Чикаго» в матче регулярного первенства НХЛ (5:3). Овечкин оформил дубль, достиг отметки в 894 шайбы, заброшенных за карьеру в чемпионатах НХЛ, и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки. Тридцатидевятилетнему россиянину потребовалось 1486 матчей. Гретцки забросил 894 шайбы в 1487 матчах.
«Хочу всем передать в России привет, спасибо, что все болеете! Будем делать все возможное для того, чтобы побить (рекорд — ред.)», — сказал Овечкин.