Передача Цыплакова помогла «Айлендерс» обыграть «Миннесоту» в НХЛ

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). В составе победителей отличились Кейси Сизикас (23-я минута), Симон Хольмстрем (25) и Ноа Добсон (44). Голевой передачей отметился Максим Цыплаков. У гостей шайбу забросил Матс Цуккарелло (22).