Передача Цыплакова помогла «Айлендерс» обыграть «Миннесоту» в НХЛ

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). В составе победителей отличились Кейси Сизикас (23-я минута), Симон Хольмстрем (25) и Ноа Добсон (44). Голевой передачей отметился Максим Цыплаков. У гостей шайбу забросил Матс Цуккарелло (22).
«Айлендерс» (76 очков) занимают шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Миннесота» (89) располагается на пятой строчке в Центральном дивизионе.
В другом матче вечера «Детройт Ред Уингз» дома переиграл «Каролину Харрикейнз» — 5:3 (2:0, 2:2, 1:1).