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Передача Цыплакова помогла «Айлендерс» обыграть «Миннесоту» в НХЛ

«Айлендерс» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). В составе победителей отличились Кейси Сизикас (23-я минута), Симон Хольмстрем (25) и Ноа Добсон (44). Голевой передачей отметился Максим Цыплаков. У гостей шайбу забросил Матс Цуккарелло (22).

«Айлендерс» (76 очков) занимают шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Миннесота» (89) располагается на пятой строчке в Центральном дивизионе.

В другом матче вечера «Детройт Ред Уингз» дома переиграл «Каролину Харрикейнз» — 5:3 (2:0, 2:2, 1:1).

Айлендерс
3:1
0:0, 2:1, 1:0
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
5.04.2025, 02:30 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 15742 зрителя
Главные тренеры
Патрик Руа
Джон Хайнс
Вратари
Илья Сорокин
Филип Густавссон
1-й период
11:26
Джон Меррилл
13:41
Хадсон Фэшинг
2-й период
21:42
Матс Зуккарелло
(Маркус Юханссон)
22:18
Кейси Сизикас
(Ноа Добсон, Пьер Энгвалль)
24:02
Симон Хольмстрем
(Максим Цыплаков, Райан Пулок)
31:04
Бо Хорват
3-й период
42:49
Яков Тренин
43:36
Ноа Добсон
(Энтони Деанджело)
54:37
Густав Нюквист
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит