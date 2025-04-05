Овации трибун, комплименты от Гретцки, воздушный поцелуй маме и жене. Что окружало великое достижение Овечкина

«В этом и заключается вся игра. Алекс сделал многое для хоккея, “Вашингтона” и своей страны. Это прекрасно, я горжусь им. Горжусь тем, чего он добился. И вы знаете, именно такие великие спортсмены делают нашу игру такой особенной. А что еще важнее, насколько эти люди прекрасны».