Овации трибун, комплименты от Гретцки, воздушный поцелуй маме и жене. Что окружало великое достижение Овечкина

Дождались: Александр Овечкин догнал Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Историческое событие пришлось на матч с «Чикаго» (5:3), и уже на первых минутах было понятно, что все случится именно этим вечером.
Легендарный момент
На 4-й минуте капитан «Вашингтона» открылся на пятачке под пас из-за ворот, Дилан Строум доставил шайбу куда следует, и Овечкин прошил Спенсера Найта. Есть 893-й гол!
Болельщики разразились аплодисментами, и Гретцки, находившийся на трибунах, также начал искренне радоваться за россиянина. Легендарный канадец давно готовился увидеть успех Ови своими глазами.
А в третьем периоде произошло самое радостное событие. В большинстве Овечкин броском с ходу из своего любимого офиса забил 894-й гол в НХЛ и закричал «Дааааа!» на русском.
Игроки «Кэпиталз» выбежали на площадку в полном составе, Гретцки и комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн стоя приветствовали российского суперснайпера, фанаты устроили Александру еще более крутые овации на несколько минут. Игру даже пришлось ненадолго остановить. Великая погоня завершилась!
Затем камера показала Ови, который отправил воздушный поцелуй на трибуну своей супруге Настасии Шубской. Рядом с ней — чуть выше — находилась и мама Великой Восьмерки — Татьяна Николаевна.
Американский журналист сразу же направился к Гретцки за первым комментарием по поводу происходящего. Уэйн, конечно, насыпал комплиментов в адрес Овечкина:
«В этом и заключается вся игра. Алекс сделал многое для хоккея, “Вашингтона” и своей страны. Это прекрасно, я горжусь им. Горжусь тем, чего он добился. И вы знаете, именно такие великие спортсмены делают нашу игру такой особенной. А что еще важнее, насколько эти люди прекрасны».
Однако у Овечкина оставалось еще достаточно времени, чтобы не только догнать, но и перегнать Гретцки уже в этом матче. За четыре минуты до конца третьего периода Александр вышел один на один с Найтом и… не смог переиграть голкипера «Чикаго».
За две минуты до финальной сирены «Чикаго» заменил вратаря, однако Овечкина в этот момент не было на льду, а после проброса «Вашингтону» нельзя было смениться. Так что в пустые ворота забил Леонард — а наш мастер отложил новый рекорд до следующего раза!
Позднее журналисты добрались и до самого Александра, сидевшего на скамейке. Было видно, что он наслаждался атмосферой:
«Это весело. Я уверен, всем нравится этот момент, потому что он очень особенный. Это случилось дома, перед фанатами, друзьями и семьей. И мы победили, это огромная честь и исторический момент. Это прекрасно».
После финальной сирены Ови поздравляли не только одноклубники и рукоплескавшие фанаты, но и соперники. Хоккеисты «Чикаго» выстроились в шеренгу и по очереди отдали дань уважения Александру. Последним в строю стоял Илья Михеев — соотечественники о чем-то тепло побеседовали.
Празднования вне льда
Ну, а затем празднования переместились в раздевалку. Все прыгали, кричали и обливались пивом, наслаждаясь историческим моментом. Туда заглянул и Гретцки: сделал фото с командой, Ови и его сыновьями.
«Лучший душ в моей жизни!» — прокомментировал Александр.
Кульминацией стала совместная пресс-конференция, на которой Овечкин и Гретцки поделились своими эмоциями. Кстати, сам Уэйн заявил, что его дедушка, который был уроженцем Российской империи, был бы рад, что рекорд побьет именно русский.
«Я рад за Александра. Мой дед был русским. Он обрадовался бы, что мой рекорд побил русский», — сказал Гретцки.
Ну и куда же без любимого напитка. Александр не забыл взять с собой банку пива.
Когда может быть абсолютный рекорд
Впереди у «Вашингтона» еще шесть матчей в регулярке-2024/25, ближайший состоится уже 6 апреля — в гостях с «Айлендерс». Вполне возможно, что в этот день Ови забросит свою 895-ю шайбу, установив абсолютный рекорд НХЛ.
Автор: Роман Кольцов