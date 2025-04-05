Карбери оценил решение Овечкина не забивать гол в пустые ворота

«Он хочет побить рекорд с вратарем в воротах, и я это ценю. Он не хотел выходить на лед в этой ситуации. Он сказал мне об этом на скамейке запасных, и я просто хотел подтвердить и убедиться, что он не хочет выходить. Сложно отказаться от такой возможности, находясь дома, верно? Поэтому я просто хотел убедиться: “Ты уверен в этом? Хет-трик, дома?” И он не захотел выйти и забросить в пустые ворота, чтобы побить рекорд. И я это ценю. У нас осталось шесть игр. Он хочет побить рекорд и сделать так, чтобы в этот момент он забросил шайбу мимо вратаря. И я это очень ценю», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.