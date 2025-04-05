Карбери оценил решение Овечкина не забивать гол в пустые ворота

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что уважает решение форварда Александра Овечкина не забрасывать рекордную шайбу в пустые ворота.
В ночь на субботу по московскому времени «Вашингтон» на своей площадке обыграл «Чикаго Блэкхокс» со счетом 5:3 в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Овечкин оформил дубль, достиг отметки в 894 шайбы, заброшенных за карьеру в чемпионатах НХЛ, и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки. 39-летнему россиянину потребовалось 1486 матчей. Гретцки забросил 894 шайбы в 1487 матчах. После игры Овечкин заявил, что сказал тренеру в концовке встречи, что не хочет забрасывать рекордную шайбу в пустые ворота.
«Он хочет побить рекорд с вратарем в воротах, и я это ценю. Он не хотел выходить на лед в этой ситуации. Он сказал мне об этом на скамейке запасных, и я просто хотел подтвердить и убедиться, что он не хочет выходить. Сложно отказаться от такой возможности, находясь дома, верно? Поэтому я просто хотел убедиться: “Ты уверен в этом? Хет-трик, дома?” И он не захотел выйти и забросить в пустые ворота, чтобы побить рекорд. И я это ценю. У нас осталось шесть игр. Он хочет побить рекорд и сделать так, чтобы в этот момент он забросил шайбу мимо вратаря. И я это очень ценю», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.
«Когда вратарь вернулся, Овечкин очень хотел вернуться на лед», — добавил специалист.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести шесть матчей. В следующей встрече «Кэпиталз» 6 апреля сыграют на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс». Игра начнется в 19:30 мск.