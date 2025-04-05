В Госдуме предложили назвать сквер и стадион в Москве в честь Овечкина

«Считаю, что достижение такого уровня нужно увековечить не только в статистике, но и в истории города. Обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением назвать один из московских скверов и стадион в честь Александра Овечкина. Уверен, что это будет справедливая благодарность нашему выдающемуся спортсмену и вдохновение для будущих поколений. Ждём решения!» — написал Свищев.