В Госдуме предложили назвать сквер и стадион в Москве в честь Овечкина

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил у себя в Telegram-канале, что обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением назвать один из московских скверов и стадион в честь хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина.
В ночь на субботу по московскому времени «Вашингтон» на своей площадке обыграл «Чикаго» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Овечкин оформил дубль, достиг отметки в 894 шайбы, заброшенных за карьеру в чемпионатах лиги, и повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.
«Считаю, что достижение такого уровня нужно увековечить не только в статистике, но и в истории города. Обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением назвать один из московских скверов и стадион в честь Александра Овечкина. Уверен, что это будет справедливая благодарность нашему выдающемуся спортсмену и вдохновение для будущих поколений. Ждём решения!» — написал Свищев.