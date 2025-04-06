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«Флорида» проиграла «Оттаве» в матче НХЛ

«Флорида» проиграла четвертый матч подряд в НХЛ, уступив «Оттаве».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. «Флорида Пантерз» на выезде уступила «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Оттаве, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Джейк Сандерсон (12-я минута), Дрейк Батерсон (15) и Мэттью Хаймор (58).

«Оттава» идет на четвертом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 88 очков. «Флорида» проиграла четвертый матч кряду и располагается на третьей позиции с 92 очками.

Оттава
3:0
2:0, 0:0, 1:0
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
5.04.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Canadian Tire Centre, 18611 зрителей
Главные тренеры
Трэвис Грин
Пол Морис
Вратари
Антон Форсберг
Сергей Бобровский
(Сергей Бобровский)
1-й период
08:06
Дилан Козенс
11:21
Джейк Сандерсон
(Шейн Пинто)
12:37
Картер Верхэге
14:17
Дрейк Батерсон
(Дилан Козенс, Джейк Сандерсон)
19:15
Николас Матинпало
2-й период
21:00
Сэм Беннетт
29:29
Артем Зуб
35:01
Картер Верхэге
3-й период
52:34
Ридли Грейг
52:34
Нико Миккола
57:40
Мэттью Хаймор
(Тома Шабо)
57:48
Увис Балинскис
58:50
Тим Штюцле
58:50
Эй Джей Грир
58:50
Эй Джей Грир
58:50
Джона Гаджович
Лучшие игроки матча
Статистика
18
Штрафное время
32
5
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит