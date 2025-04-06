«Флорида» проиграла «Оттаве» в матче НХЛ

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. «Флорида Пантерз» на выезде уступила «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Оттаве, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Джейк Сандерсон (12-я минута), Дрейк Батерсон (15) и Мэттью Хаймор (58).
«Оттава» идет на четвертом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 88 очков. «Флорида» проиграла четвертый матч кряду и располагается на третьей позиции с 92 очками.