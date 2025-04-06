«Флорида» проиграла «Оттаве» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в Оттаве, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Джейк Сандерсон (12-я минута), Дрейк Батерсон (15) и Мэттью Хаймор (58).