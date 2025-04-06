Сидни Кросби отреагировал на повторение Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки

«Это было довольно захватывающе. В последние минуты он продолжал стараться, пытаясь забить ещё один гол. Для тех, кто является болельщиком хоккея и ценит то, что он делает, это здорово — видеть это. Я думал, что Алекс забьёт рекордный прошлой ночью. То, что он сделал в этом году, просто невероятно. Побитие рекорда теперь лишь вопрос времени», — приводит слова Кросби журналист Джош Йохе в соцсети X (ранее Twitter).