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Сидни Кросби отреагировал на повторение Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки

37-летний канадский нападающий Питтсбург Пингвинз Сидни Кросби высказался о повторении капитаном Вашингтон Кэпиталз Александром Овечкиным легендарного снайперского рекорда Уэйна Гретцки.

Источник: Getty Images

«Это было довольно захватывающе. В последние минуты он продолжал стараться, пытаясь забить ещё один гол. Для тех, кто является болельщиком хоккея и ценит то, что он делает, это здорово — видеть это. Я думал, что Алекс забьёт рекордный прошлой ночью. То, что он сделал в этом году, просто невероятно. Побитие рекорда теперь лишь вопрос времени», — приводит слова Кросби журналист Джош Йохе в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в матче регулярки с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) 39-летний Овечкин забросил две шайбы. Второй гол стал для него 894-м за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, что позволило ему повторить рекорд Уэйна Гретцки по голам.